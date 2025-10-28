Es de otro mundo; las estadísticas que ponen a Shohei Ohtani como el monstruo de la década en MLB

El juego 3 de la Serie Mundial 2025 de la MLB entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays no solamente nos dejó uno de los enfrentamientos más intensos y largos en la historia, sino que también será recordado gracias a la actuación del japonés Shohei Ohtani, quien cerró con una noche perfecta gracias a las marcas ofensivas registradas.

Y es que tras el tercer juego de la serie el japonés llegó a seis partidos consecutivos conectando de hit, lo cual lo pone de lleno en la carrera del récord de 10 encuentros que tiene de momento Carl Crawford gracias a lo hecho en la temporada del 2013 con los Dodgers.

¿Por qué Shohei Ohtani es considerado el mejor beisbolista de la actualidad?

Más allá de los números y récords que ha alcanzado Shohei Ohtani como beisbolista en las Grandes Ligas, expertos de Azteca Deportes destacan al japonés por su habilidad de poder desempeñar dos roles importantes dentro del diamante, así como por su versatilidad en la caja de bateo.

Antes de Ohtani solo había existido un beisbolista que tenía la habilidad para ser pitcher y un bateador de élite; Babe Ruth (...) Ohtani es el segundo beisbolista en la historia que puede tener esa habilidad de ser una superestrella tanto como bateador como pitcher -señaló Herminio Fernández de Azteca Deportes para adn Noticias.

Hoy en día el japonés es considerado como top 1 de bateadores, además de que se encuentra dentro del top 10 de los pitchers en la liga, por lo cual cumple de manera categórica con las dos funciones que desempeña dentro del campo.

Como bateador Ohtani tiene mucho poder y no se vuelve loco al hacer swing y como pitcher, tiene mucho control pero sobre todo, tiene una recta muy poderosa que hoy debe estar por las 100 millas, que es de las más poderosas en la liga -señaló Fernández sobre el japonés.

Números de Shohei Ohtani en la MLB

Las declaraciones de Herminio Fernández hacen sentido cuando se revisan los números de Shohei Ohtani desde su paso con Los Angeles Angels hasta Los Angeles Dodgers, pues desde el 2018 a la fecha el japonés ha destacado con más de 100 juegos por temporada, así como por sus estadísticas generales.

Los números del japonés con los Dodgers son los siguientes:

2024: 159 juegos, 636 turnos al bate, 134 carreras, 197 hits y 38 dobles

2025 al momento: 158 juegos, 611 turnos al bate, 146 carreras, 172 hits y 25 dobles

¿Cómo va la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays?

Vale la pena mencionar que hasta antes de que se disputara el juego 4 de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays, los angelinos marchan con la ventaja gracias a los dos juegos ganados que suman por uno perdido.

