¡Por la ventaja! Hora y señal de streaming para ver el Dodgers vs Blue Jays por la Serie Mundial de la MLB

Luego de los primeros cuatro enfrentamientos de la Serie Mundial 2025 de la MLB, este miércoles 29 de octubre se disputará el juego 5 entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays, partido que definirá a la franquicia que toma la ventaja de cara al último compromiso de la temporada.

El enfrentamiento entre angelinos y canadienses dará inicio en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, esto dentro del Dodgers Stadium de Los Ángeles, California.

¿Por dónde ver el juego 5 de la Serie Mundial 2025?

Al igual que los primeros cuatro duelos de la Serie Mundial 2025 , el juego cinco Dodgers vs Blue Jays se podrá ver completamente en vivo a través de la plataforma de Disney+, esto con la transmisión de ESPN.

Por otro lado, el compromiso se podrá ver en vivo y en directo por medio de los canales correspondientes de ESPN y Fox One en México, señales de paga que se pueden encontrar dentro de la programación de Total Play.

¿Cómo va la Serie Mundial Dodgers vs Blue Jays?

Como bien se mencionó anteriormente, el duelo entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays pasará a la historia gracias a las más de 15 horas de juego que se disputaron en el duelo número 3 y el cual terminaron ganando los comandados por el japonés Shohei Ohtani .

Hasta el momento y a la espera de que se dispute el duelo 5, el marcador marcha 2-2 en la Serie Mundial de este 2025 con los siguientes resultados:

Juego 1: Blue Jays 11-4 Dodgers

Juego 2: Blue Jays 1-5 Dodgers

Juego 3: Dodgers 6-5 Blue Jays

Juego 4: Dodgers 2-6 Blue Jays

¿Cuándo se conocerá al campeón absoluto de la MLB este 2025?

Vale la pena mencionar que el juego 7 de la Serie Mundial se llevará a cabo este próximo sábado 1 de noviembre, esto a esperas de conocer el resultado de los compromisos 5 y 6 respectivamente.

