Adiós, Pablo Barrera; así fueron sus 20 años de carrera

En su momento llegó a ser considerado el mejor extremo por derecha que había en México o al menos el más prometedor. Se afianzó en Selección Mexicana durante unos años e incluso jugó un Mundial. Hoy, luego de 20 años de carrera, Pablo Barrera anuncia su despedida del futbol profesional.

Con 38 años, Pablo Barrera informó que su retiro será el domingo 2 de noviembre, en el partido de Querétaro vs Mazatlán. Será su último partido y la oportunidad perfecta para despedirse de miles de aficionados que lo han acompañado durante años.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Pablo Barrera anuncia su retiro

Fue mediante un video en redes sociales que el futbolista sorprendió a sus seguidores. "Cada minuto en la cancha fue un sueño hecho realidad, luchamos, caímos y nos levantamos, pero siempre juntos. Hoy cierro un ciclo, pero no quiero hacerlo solo. Quiero vivirlo con ustedes. Mi último partido", dijo en el video.

Pablo Barrera ha sido el mejor jugador del Querétaro en los últimos torneos, pero decidió que su tiempo en el futbol ha llegado a su fin, por lo que su retiro ya es un hecho.

La carrera de Pablo Barrera

A pesar de no tener tantos reflectores, Barrera fue uno de los mexicanos más destacados en su momento. Debutó con Pumas en el 2005 y fue campeón con ellos en el 2009. Luego de brillar en México, en el 2010 dio el salto a Europa, donde estuvo con el West Ham de Inglaterra y con el Real Zaragoza de España.

Para el 2012 regresó a México, a jugar con Cruz Azul, con quienes consiguió dos títulos, conquistando una Copa MX (2013) y un Concacaf Liga de Campeones (2014). Para el 2015 se fue a Rayados de Monterrey, posteriormente tuvo un segundo paso por Pumas y en años más recientes estuvo con San Luis y Querétaro.

En Selección Mexicana formó parte del equipo que ganó la Copa Oro del 2009 y la del 2011, además de que también jugó la Coma Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa Confederaciones de Brasil del 2013.

Mexsport Pablo Barrera anuncia su retiro

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.