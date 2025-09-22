Los partidos de la jornada doble de la Liga MX que van por TV Azteca

El Torneo de Apertura 2025 ha rebasado la mitad de la temporada regular y llegamos a la primera jornada doble de la Liga MX que se jugará entre martes 23 y miércoles 24 de septiembre con duelos bastante atractivos y como es de esperarse TV Azteca tendrá algunos de los partidos de la jornada 10 para que los disfrutes con la emoción y garantía que solo tiene tu equipo de comentaristas favorito.

Partidos que pasará TV Azteca:

TV Azteca tendrá dos partidos de la jornada doble de la Liga MX uno el martes y uno el miércoles. Ambos duelos suenan sumamente interesantes y los podrás ver por canal 7. El primero será entre Juárez y Pumas, los universitarios se meten a la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez para enfrentarse a unos Bravos que de ganar, rebasarían a los de la UNAM en la aspiración por meterse a puestos de clasificación directa a la Liguilla.

Juárez vs Pumas: 22 de septiembre 21:00 horas canal 7

El segundo duelo que pasará TV Azteca será en el que los Tigres de la UANL reciban al Atlas de Guadalajara un encuentro que en el papel luce dispar, pues Tigres está en el puesto 6 de la clasificación, mientras que Atlas se encuentra diez casillas abajo, pero generalmente los ahora dirigidos por Diego Cocca suelen plantear buenos encuentros cuando visitan la Sultana del Norte.

Tigres vs Atlas: 22 de septiembre 19:00 horas canal 7

Resto de la jornada doble de la Liga MX

El resto de los partidos de la jornada doble de la Liga MX son los siguientes:

Martes:



Chivas vs Necaxa

Puebla vs Pachuca

León vs Mazatlán

Miércoles:

Cruz Azul vs Querétaro

Toluca vs Monterrey

América vs San Luis

Santos vs Tijuana

Tabla general de la Liga MX previo a la jornada doble:

Así marchan los equipos tras 9 jornadas jugadas:

Cruz Azul - 23 pts Monterrey - 22 pts Toluca - 19 pts América - 18 pts Tijuana - 16 pts Tigres - 16 pts Pumas - 13 pts Pachuca - 13 pts FC Juárez - 12 pts Club León - 11 pts Atlético de San Luis - 10 pts Necaxa - 9 pts Chivas - 8 pts Santos - 7 pts Mazatlán - 7 pts Atlas - 7 pts Querétaro - 7 pts Puebla - 4 pts

