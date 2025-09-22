Los partidos de la jornada doble de la Liga MX que van por TV Azteca
Con 23 puntos en 10 jornadas jugadas, Cruz Azul es líder de la tabla general del Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX antes de iniciar la jornada doble.
El Torneo de Apertura 2025 ha rebasado la mitad de la temporada regular y llegamos a la primera jornada doble de la Liga MX que se jugará entre martes 23 y miércoles 24 de septiembre con duelos bastante atractivos y como es de esperarse TV Azteca tendrá algunos de los partidos de la jornada 10 para que los disfrutes con la emoción y garantía que solo tiene tu equipo de comentaristas favorito.
La #Jornada9 del #Apertura2025 nos dejó goles, locuras y momentos que no vas a creer… ¡todo en un solo video! 🔥— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 23, 2025
Lo Bueno, lo Bonito y lo Curioso ✨ @Ruffles_Mx #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/IOR8h6IJf2
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Partidos que pasará TV Azteca:
TV Azteca tendrá dos partidos de la jornada doble de la Liga MX uno el martes y uno el miércoles. Ambos duelos suenan sumamente interesantes y los podrás ver por canal 7. El primero será entre Juárez y Pumas, los universitarios se meten a la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez para enfrentarse a unos Bravos que de ganar, rebasarían a los de la UNAM en la aspiración por meterse a puestos de clasificación directa a la Liguilla.
Juárez vs Pumas: 22 de septiembre 21:00 horas canal 7
El segundo duelo que pasará TV Azteca será en el que los Tigres de la UANL reciban al Atlas de Guadalajara un encuentro que en el papel luce dispar, pues Tigres está en el puesto 6 de la clasificación, mientras que Atlas se encuentra diez casillas abajo, pero generalmente los ahora dirigidos por Diego Cocca suelen plantear buenos encuentros cuando visitan la Sultana del Norte.
Resumen con lo mejor de la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX
Tigres vs Atlas: 22 de septiembre 19:00 horas canal 7
Resto de la jornada doble de la Liga MX
El resto de los partidos de la jornada doble de la Liga MX son los siguientes:
Martes:
- Chivas vs Necaxa
- Puebla vs Pachuca
- León vs Mazatlán
Miércoles:
- Cruz Azul vs Querétaro
- Toluca vs Monterrey
- América vs San Luis
- Santos vs Tijuana
Tabla general de la Liga MX previo a la jornada doble:
Así marchan los equipos tras 9 jornadas jugadas:
- Cruz Azul - 23 pts
- Monterrey - 22 pts
- Toluca - 19 pts
- América - 18 pts
- Tijuana - 16 pts
- Tigres - 16 pts
- Pumas - 13 pts
- Pachuca - 13 pts
- FC Juárez - 12 pts
- Club León - 11 pts
- Atlético de San Luis - 10 pts
- Necaxa - 9 pts
- Chivas - 8 pts
- Santos - 7 pts
- Mazatlán - 7 pts
- Atlas - 7 pts
- Querétaro - 7 pts
- Puebla - 4 pts
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.