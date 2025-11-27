¡NFL todo el día! Partidos y dónde ver los juegos del Thanksgiving Day

La NFL celebra este jueves 27 de noviembre su tradicional jornada del Thanksgiving Day, una de las fechas más emblemáticas para el futbol americano desde hace casi un siglo.

Millones de aficionados en Estados Unidos y México se preparan para disfrutar la ya clásica triple cartelera que combina historia, rivalidades y duelos con implicaciones directas rumbo a los playoffs.

Packers vs Lions: duelo divisional de alto voltaje

Jueves 11:30 horas (México)

Transmisión: Disney+

Los Detroit Lions (7-4) llegan reforzados por una temporada consistente, en la que han demostrado poderío ofensivo y solidez como locales en el Ford Field. El equipo busca revancha ante un viejo conocido: los Green Bay Packers (7-3-1), que ganaron el duelo previo de la campaña con marcador 27-13.

Green Bay presume una de las defensivas mejor valoradas de la NFC y llega tras vencer a Minnesota, por lo que este enfrentamiento podría inclinar la balanza en la cerrada lucha por la División Norte.

Chiefs vs Cowboys: misión obligada en Dallas

Jueves 15:30 horas (México)

Los Dallas Cowboys (5-5-1) viven un año irregular, pero llegan al Thanksgiving con la obligación histórica de responder ante su afición. Tras una remontada dramática la semana pasada, buscan estabilidad en un duelo cargado de presión.

Del otro lado, los Kansas City Chiefs (6-5) recuperaron confianza con un triunfo en tiempo extra. Este partido enfrentará a dos mariscales en el reflector y dos ofensivas capaces de golpear rápido: un choque que podría definir el rumbo de ambos en la AFC y NFC.

Bengals vs Ravens: noche decisiva en Baltimore

Jueves 19:20 horas (México)

Transmisión: Amazon Prime Video

Los Baltimore Ravens (6-5) llegan fortalecidos tras recuperar ritmo en la AFC Norte y podrían afianzar su camino a playoffs si mantienen su defensa estable. En contraste, los Cincinnati Bengals (3-8) viven un año difícil marcado por lesiones, aunque un triunfo en horario estelar podría darles un giro emocional.

Una tradición que marcó época

El Día de Acción de Gracias , celebrado el cuarto jueves de noviembre, es sinónimo de emparrillado desde 1934, cuando los Detroit Lions disputaron el primer partido transmitido a nivel nacional.

Tres décadas después, en 1966, los Dallas Cowboys se sumaron como anfitriones fijos y terminaron por convertir la fecha en una cita obligada.

A partir de 2006, la NFL añadió un duelo nocturno para completar la triple función que hoy domina la televisión estadounidense y cada vez más pantallas mexicanas.

Thanksgiving y NFL: una dupla inseparable

La liga mantiene viva esta tradición por su enorme atractivo familiar y televisivo. Los encuentros del Thanksgiving Day se consolidan año con año como algunos de los eventos deportivos más vistos en Estados Unidos y México, reflejo de una celebración que une comida, fiesta y futbol americano.

