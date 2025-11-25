Todos los partidos de cuartos de final de Liguilla 2025 que transmitirá TV Azteca Deportes

Ya comenzó la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y la señal de TV Azteca Deportes tendrá algunos de los mejores partidos completamente gratis en televisión nacional. Aquí te contamos los detalles para que no te pierdas ninguno de esos encuentros.

Recordemos que los partidos para los cuartos de final de la Liguilla son:



Toluca vs Juárez

Tigres vs Xolos

Cruz Azul vs Chivas

América vs Monterrey

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Partidos de Liguilla por TV Azteca Deportes

Toda la serie de Juárez vs Toluca estará disponible en la señal de TV Azteca, por lo que te dejamos los horarios para cada uno de los partidos.



Miércoles 26 de noviembre / Juárez vs Toluca / 6:50 pm

Sábado 29 de noviembre / Toluca vs Juárez / 6:50 pm

Los CUARTOS de FINAL: Toluca vs FC Juárez por @AztecaSiete 📺



Los Diablos Rojos y Los Bravos en busca de un boleto a semifinales en la #LiguillaBotanera: una serie IMPERDIBLE 👹🆚🐎



📅 Miércoles 26 de noviembre / Sábado 29 de noviembre⁣⁣

🕖 6:50 PM⁣ ⁣

📺 Azteca 7 y Azteca… pic.twitter.com/MYxeOtPlK4 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 25, 2025

De igual manera, se podrá disfrutar del descenlace en la serie de Tigres vs Xolos, con un horario estelar.



Sábado 29 de noviembre / Tigres vs Xolos / 9:10 pm

Y claro, todos estos partidos contarán con la narración de Christian Martinoli, el análisis de Luis García, los comentarios de 'Zague' y algunas otras sorpresas del equipo de Azteca Deportes para cada uno de los encuentros.

Previa del Toluca vs Juárez

Toluca terminó como líder general del torneo y es amplio favorito para ganar el título y ser bicampeón del futbol mexicano. Por otro lado, Juárez es el "caballo negro" de la clasificación, siendo un equipo con menos recursos, pero eficiente al momento de jugar contra los contendientes.

Previa del Tigres vs Xolos

A pesar de que Xolos avanzó en el Play In, esta serie pinta para ser una de las más parejas de la Liguilla, ya que los de Tijuana podrían dar la sorpresa. Por su parte, Tigres sigue como favorito para avanzar, considerando que tiene la ventaja de haber terminado en una mejor posición en la tabla.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.