inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Deportes
Nota

Resultados y tabla de posiciones de la UEFA Champions League tras la jornada 5

Sorpresas, decepciones y algunos equipos que ya aseguraron su boleto en la siguiente ronda; así fue la jornada 5 de la UEFA Champions League.

Resultados de la Champions League jornada 5
Reuters
Actualizado el 26 noviembre 2025 16:03hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

El nuevo formato de la UEFA Champions League ha comenzado a enamorar a millones de aficionados, y es que en cada jornada tenemos partidos dignos de ronda de eliminación y en la jornada 5 tuvimos un gran espectáculo por parte de los favoritos al título.

La parte alta de la tabla comienza a conformarse por algunos de los mejores equipos de Europa, aunque a la mitad de ella también hay grandes sorpresas, con algunos colosos que han decepcionado hasta ahora en la temporada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram   y lleva la información en tus manos.

Tabla de la Champions League tras la jornada 5

  1. Arsenal / 15 puntos 
  2. PSG / 12 puntos
  3. Bayern Múnich / 12 puntos
  4. Inter / 12 puntos
  5. Real Madrid / 12 puntos
  6. Borussia Dortmund / 10 puntos
  7. Chelsea / 10 puntos
  8. Sporting Lisbora / 10 puntos
  9. Manchester City / 10 puntos
  10. Atalanta / 10 puntos
  11. Newcastle / 9 puntos
  12. Atlético de Madrid / 9 puntos
  13. Liverpool / 9 puntos
  14. Galatasaray / 9 puntos 
  15. PSV / 8 puntos
  16. Tottenham / 8 puntos
  17. Leverkusen / 8 puntos
  18. Barcelona / 7 puntos
  19. Qarabag / 7 puntos
  20. Napoli / 7 puntos
  21. Marsella / 6 puntos
  22. Juventus / 6 puntos
  23. Mónaco / 6 puntos
  24. Pafos / 6 puntos
  25. Union Saint / 6 puntos
  26. Brujas / 4 puntos
  27. Bilbao / 4 puntos
  28. Frankfurt / 4 puntos
  29. Kopenague / 4 puntos
  30. Benfica / 3 puntos
  31. Slavia Praga / 3 puntos 
  32. Bodo Glimt / 2 puntos
  33. Olympiacos / 2 puntos
  34. Villarreal / 1 punto
  35. Kairat / 1 punto
  36. Ajax / 0 puntos 

Recordemos que solo los primeros 24 lugares podrán calificar a la siguiente ronda, para jugar un "Play-In" y después competir en los octavos de final.

Resultados de la jornada 5 de la Champions League

Tuvimos grandes partidos en esta jornada y aquí te traemos el resumen:

  • Ajax 0-2 Benfica
  • Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise
  • Bodo/Glimt 2-3 Juventus 
  • Napoli 2-0 Qarabag
  • Marsella 2-1 Newcastle
  • Dortmund 4-0 Villarreal
  • Chelsea 3-0 Barcelona
  • Manchester City 0-2 Leverkusen
  • Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
  • Pafos 2-2 Mónaco 
  • Copenhague 3-2 Kairat 
  • Olympiacos 3-4 Real Madrid 
  • Sporting 3-0 Brujas
  • Frankfurt 0-3 Atalanta
  • Liverpool 1-4 PSV
  • Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milán
  • Arsenal 3-1 Bayern Múnich
  • PSG 5-3 Tottenham

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro    canal de WhatsApp   y lleva la información en la palma de tu mano.

Champions League
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Marco Antonio Campuzano

marco.campuzano@tvazteca.com.mx