Resultados y tabla de posiciones de la UEFA Champions League tras la jornada 5
Sorpresas, decepciones y algunos equipos que ya aseguraron su boleto en la siguiente ronda; así fue la jornada 5 de la UEFA Champions League.
El nuevo formato de la UEFA Champions League ha comenzado a enamorar a millones de aficionados, y es que en cada jornada tenemos partidos dignos de ronda de eliminación y en la jornada 5 tuvimos un gran espectáculo por parte de los favoritos al título.
La parte alta de la tabla comienza a conformarse por algunos de los mejores equipos de Europa, aunque a la mitad de ella también hay grandes sorpresas, con algunos colosos que han decepcionado hasta ahora en la temporada.
Tabla de la Champions League tras la jornada 5
- Arsenal / 15 puntos
- PSG / 12 puntos
- Bayern Múnich / 12 puntos
- Inter / 12 puntos
- Real Madrid / 12 puntos
- Borussia Dortmund / 10 puntos
- Chelsea / 10 puntos
- Sporting Lisbora / 10 puntos
- Manchester City / 10 puntos
- Atalanta / 10 puntos
- Newcastle / 9 puntos
- Atlético de Madrid / 9 puntos
- Liverpool / 9 puntos
- Galatasaray / 9 puntos
- PSV / 8 puntos
- Tottenham / 8 puntos
- Leverkusen / 8 puntos
- Barcelona / 7 puntos
- Qarabag / 7 puntos
- Napoli / 7 puntos
- Marsella / 6 puntos
- Juventus / 6 puntos
- Mónaco / 6 puntos
- Pafos / 6 puntos
- Union Saint / 6 puntos
- Brujas / 4 puntos
- Bilbao / 4 puntos
- Frankfurt / 4 puntos
- Kopenague / 4 puntos
- Benfica / 3 puntos
- Slavia Praga / 3 puntos
- Bodo Glimt / 2 puntos
- Olympiacos / 2 puntos
- Villarreal / 1 punto
- Kairat / 1 punto
- Ajax / 0 puntos
Recordemos que solo los primeros 24 lugares podrán calificar a la siguiente ronda, para jugar un "Play-In" y después competir en los octavos de final.
Resultados de la jornada 5 de la Champions League
Tuvimos grandes partidos en esta jornada y aquí te traemos el resumen:
- Ajax 0-2 Benfica
- Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise
- Bodo/Glimt 2-3 Juventus
- Napoli 2-0 Qarabag
- Marsella 2-1 Newcastle
- Dortmund 4-0 Villarreal
- Chelsea 3-0 Barcelona
- Manchester City 0-2 Leverkusen
- Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
- Pafos 2-2 Mónaco
- Copenhague 3-2 Kairat
- Olympiacos 3-4 Real Madrid
- Sporting 3-0 Brujas
- Frankfurt 0-3 Atalanta
- Liverpool 1-4 PSV
- Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milán
- Arsenal 3-1 Bayern Múnich
- PSG 5-3 Tottenham
