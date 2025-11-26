Resultados y tabla de posiciones de la UEFA Champions League tras la jornada 5

El nuevo formato de la UEFA Champions League ha comenzado a enamorar a millones de aficionados, y es que en cada jornada tenemos partidos dignos de ronda de eliminación y en la jornada 5 tuvimos un gran espectáculo por parte de los favoritos al título.

La parte alta de la tabla comienza a conformarse por algunos de los mejores equipos de Europa, aunque a la mitad de ella también hay grandes sorpresas, con algunos colosos que han decepcionado hasta ahora en la temporada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tabla de la Champions League tras la jornada 5

Arsenal / 15 puntos PSG / 12 puntos Bayern Múnich / 12 puntos Inter / 12 puntos Real Madrid / 12 puntos Borussia Dortmund / 10 puntos Chelsea / 10 puntos Sporting Lisbora / 10 puntos Manchester City / 10 puntos Atalanta / 10 puntos Newcastle / 9 puntos Atlético de Madrid / 9 puntos Liverpool / 9 puntos Galatasaray / 9 puntos PSV / 8 puntos Tottenham / 8 puntos Leverkusen / 8 puntos Barcelona / 7 puntos Qarabag / 7 puntos Napoli / 7 puntos Marsella / 6 puntos Juventus / 6 puntos Mónaco / 6 puntos Pafos / 6 puntos Union Saint / 6 puntos Brujas / 4 puntos Bilbao / 4 puntos Frankfurt / 4 puntos Kopenague / 4 puntos Benfica / 3 puntos Slavia Praga / 3 puntos Bodo Glimt / 2 puntos Olympiacos / 2 puntos Villarreal / 1 punto Kairat / 1 punto Ajax / 0 puntos

Recordemos que solo los primeros 24 lugares podrán calificar a la siguiente ronda, para jugar un "Play-In" y después competir en los octavos de final.

Resultados de la jornada 5 de la Champions League

Tuvimos grandes partidos en esta jornada y aquí te traemos el resumen:



Ajax 0-2 Benfica

Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise

Bodo/Glimt 2-3 Juventus

Napoli 2-0 Qarabag

Marsella 2-1 Newcastle

Dortmund 4-0 Villarreal

Chelsea 3-0 Barcelona

Manchester City 0-2 Leverkusen

Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao

Pafos 2-2 Mónaco

Copenhague 3-2 Kairat

Olympiacos 3-4 Real Madrid

Sporting 3-0 Brujas

Frankfurt 0-3 Atalanta

Liverpool 1-4 PSV

Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milán

Arsenal 3-1 Bayern Múnich

PSG 5-3 Tottenham

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.