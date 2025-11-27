El récord de Rafa Márquez duró 29 años; así se lo quitó Gilberto Mora en la histórica liguilla

La liguilla del Apertura 2025 dejó una nueva página histórica en la Liga MX. Gilberto Mora , jugador de los Xolos de Tijuana, se convirtió en el jugador más joven en anotar en una fase final, registrando su primer gol con apenas 17 años y 44 días, marca que destrona a la que había impuesto Rafael Márquez en 1996 con 17 años y 287 días.

El tanto de Mora llegó en el duelo de ida de los cuartos de final ante Tigres , partido que inició el miércoles 26 de noviembre y concluyó en las primeras horas del jueves 27 tras un intenso cierre en el Estadio Caliente.

Tras el gol de Morita, acá un dato... 😎



Más goles en #Liguilla antes de cumplir 18 años:

Rafael Márquez 2⃣

Gilberto Mora 2⃣#CF Ida | #AP25 #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/ArDj3GstMS — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 27, 2025

Xolos golpea primero en una noche explosiva

El encuentro parecía encaminado a un duelo parejo hasta que Kevin Castañeda abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones a Nahuel Guzmán. Aunque Tigres respondió inmediatamente con un gol de Ángel Correa, la acción fue anulada por una infracción previa.

En la segunda mitad, Xolos amplió la ventaja gracias a Mourad El Ghezouani, quien remató de cabeza un tiro de esquina.

El momento estelar llegó en los minutos finales: el juvenil Mora definió con personalidad para poner el 3-0 definitivo, prácticamente sentenciando la serie y colocando a los Xolos de Sebastián Abreu con un pie en semifinales.

¿Cuándo es la vuelta y por dónde ver?

El partido decisivo se jugará el sábado 29 de noviembre a las 21:10 horas, en el Estadio Universitario, donde Tigres necesita un milagro para revertir el marcador y lo podrás ver en Azteca Deportes.

¿Podría jugar Gilberto Mora pese a ser menor de edad?

La aparición de Mora no solo generó elogios, sino también polémica. Algunos cuestionaron su participación citando el artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que limita labores nocturnas para menores de 18 años.

No obstante, existe una vía legal: el artículo 175 Bis, que permite actividades deportivas supervisadas con consentimiento de padres o tutores. Con ello, Xolos podría respaldar plenamente la participación del juvenil.

(...) no se considerará trabajo a las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen (...) relacionadas con lo (...) deportivo -se puede leer.

Una promesa de la Selección Mexicana que ya mira a Europa

Mora ha sido recurrente en selecciones menores desde la sub-15 hasta la sub-20, sin dejar atrás su paso a la mayor con Javier Aguirre; de acuerdo a especialistas, su rendimiento ha llamado la atención de clubes europeos, incluidos Barcelona y Real Madrid.

Su habilidad, visión y carácter han hecho que sea catalogado como uno de los wonderkids mexicanos con mayor proyección.

