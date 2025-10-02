La joya de México; equipos europeos que siguen de cerca a Gilberto Mora en el Mundial Sub 20

El nombre de Gilberto Mora ya comienza a sonar entre los pasillos de los gigantes del futbol europeo, pues de acuerdo con reportes desde el viejo continente y México, equipos como el Real Madrid y el Paris Saint-Germain (PSG), están siguiendo de cerca al jugador de 16 años de edad de los Xolos de Tijuana.

Los reportes sobre el seguimiento al jugador de la Selección Mexicana por estos clubes, surgen tras las actuaciones que tuvo ante Brasil y España en el Mundial Sub 20 de la FIFA que se está disputando en Chile este 2025.

¿Qué equipos están siguiendo a Gilberto Mora en el Mundial Sub 20?

De acuerdo con diversos medios e insiders de nuestro país y del mismo continente europeo, al interés del Real Madrid y el PSG se le sumaron los del Manchester United y el Ajax, clubes que son considerados como los más grandes e importantes en Inglaterra y Países Bajos respectivamente.

Los informes señalan que fue tras su doblete en el juego España vs México por el Mundial Sub 20 del pasado 1 de octubre, que los scouts de estos clubes habrían abierto carpeta de seguimiento para el jugador de 16 años de edad que milita en los Xolos de la Liga MX.

Números de Gilberto Mora en el Mundial Sub 20

Dentro de los dos 180 minutos que ha disputado Gilberto Mora en el Mundial Sub 20 de Chile , el mexicano ha logrado aportar con una asistencia ante la Selección de Brasil, así como un doblete de goles ante España en la segunda jornada del torneo.

Sin embargo y más allá de sus actuaciones en este torneo internacional, en los 13 partidos que ha disputado entre Liga MX, Leagues Cup y el mismo Mundial Sub 20 hasta este 2 de octubre de 2025, el mexicano suma un total de siete goles y dos asistencias.

Precio de Gilberto Mora según Transfermarkt en 2025

Según la plataforma especializada en el valor y costos de jugadores a nivel internacional, Transfermarkt, el precio de Gilberto Mora en el mercado es de tan solo 4.5 millones de euros, los cuales suman valor al considerar su corta edad y proyección a futuro en clubes y Selección Nacional.

Es importante señalar que esta plataforma destaca a Gil Mora como uno de los futbolistas mexicanos con mejor futuro por delante, esto gracias a la constancia que ha tenido en sus actuaciones.

¿Por qué todavía no puede ir a Europa Gilberto Mora?

A pesar del supuesto interés de clubes como el Real Madrid, PSG, Manchester United y Ajax por el jugador de los Xolos, la realidad es que Gilberto Mora aún no puede ser transferido a Europa por los estatutos de la FIFA en relación a la explotación infantil.

