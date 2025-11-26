El accidente que sufrió Lucas Ocampos y lo aleja de la Liguilla 2025

Las probabilidades de Rayados de Monterrey de trascender en el torneo Apertura 2025 parecen cada vez menores. Ahora tendrán que sufrir la lesión del argentino Lucas Ocampos y buscar la manera de sustituir a uno de sus mejores jugadores en ataque de cara a la Liguilla.

Sí, un día antes del partido de ida entre Rayados y América, el equipo de 'La Pandilla' anunció la lesión de Lucas Ocampos, quien sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha, debido a un accidente que tuvo al atender una emergencia familiar.

Lucas Ocampos se pierde toda la Liguilla

La fractura de Ocampos llegó en el peor momento, un día antes de enfrentar al América en cuartos de final y asegurando que se perderá toda la Liguilla, considerando que, en caso de avanzar, las semifinales se jugarían la siguiente semana.

Aunque el regreso de Ocampos está sujeto a la evolución de su lesión, perece imposible que pueda recuperarse en unos cuantos días, por lo que el entrenador Doménec Torrent deberá buscar la manera de sustituirlo en los juegos más importantes del torneo.

¿Qué le pasó a Lucas Ocampos?

Los reportes indican que la hija de Lucas Ocampos se cayó de un caballo en sus clases de equitación, esa era la emergencia familiar que el jugador buscaba atender a la brevedad y por la que salió a toda velocidad de su hogar.

Ocampos iba en un scooter eléctrico, ya que el lugar se encontraba a menos de 1 kilómetro de su hogar; sin embargo, al ir por una pendiente, sufrió una aparatosa caída en la que se golpeó el rostro y cayó sobre su muñeca, provocando la fractura y otras lesiones menores.

