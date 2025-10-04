México derrota a Marruecos y avanza a octavos de final; ya hay rival y fecha de su próximo partido

La Selección Mexicana sub-20 logró una victoria clave este sábado al imponerse 1-0 a Marruecos, asegurando su pase a los octavos de final del Mundial Sub-20 como segundo lugar del Grupo C.

El único gol del encuentro fue obra de Gilberto Mora, jugador de Xolos, quien definió con potencia dentro del área al minuto 67 por la vía penal.

¡Estamos en Octavos! 🤩



Nos llevamos la victoria frente a Marruecos y ahora enfrentaremos a Chile en el Mundial Sub-20. 👏🏻#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/VheX8OtXUd — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

México avanza como segundo lugar del Grupo C

Con este resultado, México sumó cinco puntos, producto de dos triunfos y una derrota, colocándose detrás de Marruecos, líder del grupo.

Ahora se enfrentará el martes 7 de octubre a Chile para conseguir el pase a cuartos de final .

Selección Mexicana confirma juego con Paraguay en noviembre [VIDEO] Selección Mexicana confirma juego con Paraguay en noviembre

Preocupación por la salud de Mateo Levy

El momento más tenso del encuentro llegó al minuto 28, cuando Mateo Levy, mediocampista formado en las fuerzas básicas de Cruz Azul , sufrió un fuerte golpe en la cabeza al disputar un balón aéreo con un defensor marroquí.

El jugador cayó al césped sin poder reincorporarse, lo que provocó la inmediata entrada del cuerpo médico.

Mateo Levy sufrió una conmoción cerebral en campo, ya recuperó conocimiento y fue trasladado a un hospital para realizarle exámenes correspondientes y donde está acompañado por su familia.



¡Fuerza, Mateo! pic.twitter.com/X1NCs8DnP3 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

Siguiendo el protocolo de conmoción cerebral de la FIFA , Levy fue retirado en camilla y trasladado a un hospital cercano para realizarle estudios y descartar lesiones mayores. En su lugar ingresó Iker Fimbres, atacante del Monterrey.

Posteriormente, la cuenta de Selecciones Menores informó que el jugador recobró el conocimiento.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.