No fue un accidente; revelan verdadera causa de muerte de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul que murió en CU

El caso de la muerte de Rodrigo Mondragón tras el Cruz Azul vs Rayados de Monterrey por la Jornada 15 de la Liga MX sigue dando mucho de qué hablar, pues recientemente amigos y familiares de la víctima dieron a conocer que a diferencia de lo mencionado por Protección Civil de la UNAM, el aficionado de La Máquina murió por estrangulamiento.

Fue en pláticas con medios nacionales que Pedro Mondragón, hermano de la víctima, confirmó que la necropsia arrojó que la asfixia fue la causa principal del deceso del joven aficionado de La Máquina, lo cual contradice las primeras versiones emitidas por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Selección Mexicana: Sub-20 pierde ante Argentina y el Tri cae goleado 4-0 ante Colombia [VIDEO] México vivió un día sombrío en el futbol, cayó 0-2 ante Argentina en cuartos del Mundial Sub-20 y perdió 4-0 contra Colombia en amistoso rumbo al Mundial 2026.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿De qué murió Rodrigo Mondragón?

Luego de que el caso sobre la muerte de Rodrigo Mondragón se hiciera tendencia a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, el pasado 26 de octubre la cuenta de Protección Civil UNAM emitió un comunicado en el que mencionó que el aficionado de Cruz Azul supuestamente fue “sometido” por agredir verbal y físicamente al personal de seguridad.

Dentro del comunicado, se señaló que “durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento”, esto sin mencionar los motivos. También se informó que a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el joven lamentablemente perdió la vida en el lugar.

Tras este comunicado y en pláticas con medios nacionales, familiares de Rodrigo Mondragón denunciaron que la necropsia arrojó que Rodrigo murió por estrangulamiento por asfixia.

🚨 Rodrigo Mondragón, aficionado del @CruzAzul murió tras ser detenido por seguridad de la @UNAM_MX después del partido contra Monterrey.



Testigos anónimos denuncian golpiza y uso de llave china; familiares y amigos exigen justicia.@FedericoAnayaD1 con la información en… pic.twitter.com/NP1OnxglF9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2025

¿Qué se sabe de la muerte de Rodrigo Mondragón en CU?

De acuerdo con la información que ha ido surgiendo a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, personal de Protección Civil y seguridad de Ciudad Universitaria comenzaron a golpear e intentar subir a Rodrigo Mondragón a uno de los vehículos de los elementos.

Testigos entrevistados por Fuerza Informativa Azteca (FIA), revelaron que en el acto fue visible cómo el joven aficionado de Cruz Azul se encontraba con el rostro completamente ensangrentado, esto al mismo tiempo que los elementos de seguridad de la UNAM continuaban golpeándolo a pesar de no mostrar resistencia.

Cruz Azul y Liga MX se pronuncian tras muerte de aficionado a las afueras de CU

Luego de que las imágenes y el caso se hiciera tendencia en redes sociales, tanto la Liga MX como el Cruz Azul han señalado que se encuentran en comunicación directa con las autoridades capitalinas para esclarecer los hechos.

Por su parte, la UNAM ha mencionado que ya se proporcionaron todos los videos de las cámaras de seguridad de la zona, esto con la finalidad de deslindar responsabilidades.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.