Resultado EN VIVO del Chile 0-1 México por los octavos de final del Mundial Sub 20

Luego de haber superado el llamado grupo de la muerte con selecciones como la de España, Brasil y Marruecos en el Mundial Sub 20 , este martes 7 de octubre de 2025 se llevará a cabo el partido Chile vs México por los octavos de final del torneo internacional de la FIFA.

El enfrentamiento se cerró luego de que la Selección Mexicana de Eduardo Arce terminara en la segunda posición del Grupo C del torneo, mismo caso de los anfitriones que terminaron en el puesto 2 del Grupo A por debajo de Japón.

Primer tiempo del Chile vs México por el Mundial Sub 20

Minuto 1: Inicia el Chile vs México

Minuto 5: La Selección Mexicana tiene mayor tenencia del balón.

Minuto 10: La Selección Mexicana de Eduardo Arce se mantiene como la más insistente en el terreno de juego. Promediaron cuatro tiros con intención de gol en los primeros instantes del partido ante Chile.

Minuto 14: Emmanuel Ochoa, guardameta mexicano, evita el gol de Chile tras una gran actuación en dos tiempos.

Minuto 15: México pierde una tarjeta verde de revisión en el VAR luego de que el árbitro desechara la solicitud de un jalón en el área de Chile.

Minuto 20: Fimbres vuelve a intentar de cara al arco arco rival pero se mantiene el 0 en el cotejo.

Minuto 26: Goooooooooool de Tahiel Jiménez tras una asistencia de un solo toque de Gilberto Mora. Chile 0-1 México.

#Sub20 |⏱️ 26' ¡Gooooool, GOOOOOLAZO!



Gran jugada entre Alexéi Domínguez, Gil Mora y Tahiel Jiménez para abrir el marcador.



🇨🇱 0-1 🇲🇽#ProyectoSelecciones💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 7, 2025

Minuto 30: La Selección Mexicana intenta incrementar el marcador tras un disparo de Alexéi que se va desviado.

¿A qué hora inicia el Chile vs México?

El Chile vs México fue programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, sin embargo la transmisión del cotejo inició 15 minutos antes del partido que definirá a la segunda selección que avance a los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Los 90 minutos del partido se podrán seguir completamente en vivo por medio de la plataforma de streaming Vix, así como en el canal nueve dentro de las diferentes señales de televisión abierta o de paga.

Alineaciones del Chile vs México por el Mundial Sub 20 de la FIFA

El 11 con el que Eduardo Arce le hará frente al Chile vs México es el siguiente:

Emmanuel Ochoa (portero)

Diego Ochoa

Rodrigo Pachuca

Everardo López

Elías Montiel

Iker Fimbres

Alexéi Domínguez

Diego Sánchez

Obed Vargas

Gilberto Mora

Tahiel Jiménez

#Sub20 | ¡Esta es nuestra alineación! ✅



Ellos son los XI elegidos por el profe Arce para enfrentar a Chile en la Copa del Mundo. 🏆#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/etPSyYYlu2 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 7, 2025

¿Cómo le ha ido a México en el Mundial Sub 20?

A lo largo del Mundial juvenil, la Selección Mexicana Sub 20 se ha colocado como una de las que mejor futbol despliega dentro del terreno de juego, pues más allá de los empates ante Brasil y España, brillaron en la victoria de 1-0 ante Marruecos.

De hecho gracias a los 5 puntos que obtuvieron en la fase de grupos, la Selección Azteca juvenil se colocó como una de las mejores segundos lugares de todo el Mundial Sub 20.

