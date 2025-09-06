Aquí juega la Selección Azteca: Hora y EN VIVO gratis del juego México vs Japón

Después de semanas de espera este sábado 6 de septiembre de 2025 se llevará a cabo el partido México vs Japón , cotejo de preparación rumbo al Mundial 2026 que se podrá vivir completamente en vivo y gratis a través de las señal de TV Azteca con las mejores voces de la narración en el país.

Serán Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Jorge Campos los encargados de llevar la crónica del compromiso a través de la señal de Azteca 7, así como por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

¿Dónde seguir gratis la transmisión del México vs Japón?

Más allá de la transmisión que se podrá ver en las pantallas del canal 7, el México vs Japón se podrá ver completamente gratis a través de la plataforma de Azteca Deportes, a la cual podrás ingresar en el siguiente enlace oficial.

El compromiso amistoso también se podrá seguir por medio de la aplicación de TV Azteca Deportes, la cual se encuentra disponible en las appstore de Apple y Google respectivamente.

¿A qué hora inicia la transmisión del partido México vs Japón?

Este primer partido de preparación de la fecha FIFA de septiembre para la Selección Azteca , dará inicio en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

Pese a ello, es importante señalar que la transmisión del compromiso arrancará a las 19:50 con toda la previa, en la cual podremos conocer a detalle la alineación con la que Javier Aguirre afrontará el México vs Japón, así como información relevante de la concentración.

Jugadores destacados de la Selección Mexicana para el juego ante Japón

La fecha FIFA de septiembre será vital para varios jugadores convocados por Javier Aguirre, pues tanto el juego ante Japón como Corea del Sur podrían ser sus últimas oportunidades para “llenarle el ojo” al “Vasco” de cara al Mundial 2026 .

Algunos de los jugadores a seguir en estos compromisos son:

Carlos Moreno

Jorge Sánchez

Rodrigo Huescas

Juan José Sánchez Purata

Jesús Orozco “Chiquete”

Mateo Chávez

Érick Sánchez

Hirving Lozano

Germán Berterame

¿Cuándo es el México vs Corea del Sur?

Será hasta el próximo martes 9 de septiembre que se podrá vivir el México vs Corea del Sur, compromiso que se podrá ver a través de las diferentes plataformas de Televisión Azteca.

