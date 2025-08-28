¿El ‘Chucky’ Lozano llegará al Mundial? Sorpresas en la nueva convocatoria de la Selección Mexicana
Javier Aguirre anunció la convocatoria de la Selección Mexicana para la fecha FIFA de septiembre y hay varios nombres que levantaron polémica.
La Selección Mexicana tiene lista su convocatoria para la fecha FIFA de septiembre, donde jugará ante Japón y Corea del Sur. Hay algunas sorpresas muy interesantes que buscan un lugar rumbo al Mundial de 2026, como Hirving ‘Chucky’ Lozano, Germán Berterame e incluso Diego Lainez.
Cabe destacar que Aguirre también utilizará jugadores que entrenaron con la Selección en el Centro de Alto Rendimiento y que, a su consideración, se ganaron un lugar para un partido oficial.
Convocatoria oficial de la Selección Mexicana para fecha FIFA de septiembre
El ‘Vasco’ Aguirre utilizará a los jugadores de la Liga MX como base para esta fecha FIFA, aunque también utilizará a varios europeos; por si fuera poco, también hay jugadores que sorprendieron y se ganaron un lugar.
Porteros:
- Luis Ángel Malagón
- Raúl Rangel
- Carlos Moreno
Defensas:
- Rodrigo Huescas
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- José Sánchez Purata
- Jesús Chiquete Orozco
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
Mediocampistas:
- Edson Álvarez
- Erik Lira
- Carlos Rodríguez
- Orbelín Pineda
- Marcel Ruíz
- Erik Sánchez
Delanteros:
- Roberto Alvarado
- Diego Lainez
- César Huerta
- Raúl Jiménez
- Santiago Giménez
- Hirving Lozano
- Alexis Vega
- Germán Berterame
Las sorpresas en la convocatoria de la Selección Mexicana
En cada línea hay al menos un jugador que no estuvo en las últimas convocatorias y que ahora buscarán pelear por un lugar con México de cara a la
Copa del Mundo del 2026
.
- Carlos Moreno. El jugador de Pachuca quiere quitarle su lugar a Ochoa como el tercer portero en la Selección Mexicana y afianzar una convocatoria exclusiva de jóvenes en el arco.
- Juan Sánchez Purata. El defensor de Tigres sorprendió al Vasco entrenando en el CAR y ahora es una de las opciones en la defensa.
- Rodrigo Huescas. Luego de no haber ido a la Copa Oro, Huescas busca ganarse un lugar en el ‘Tri’ pasando su buen momento de Europa a México.
- Erick Sánchez. El ‘Chiquito’ regresa a la Selección Mexicana luego de ser un jugador clave con el América en este inicio del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
- ‘Chucky’ Lozano. El extremo por fin regresa a la Selección luego de haberse ido a la MLS y podría ser una de las grandes sorpresas en las futuras convocatorias, considerando que brilla de gran manera en Estados Unidos.
- Germán Berterame. La competencia por el tercer delantero rumbo al Mundial será muy dura. Aguirre ha convocado a Julián Quiñines, Ángel Sepúlveda, Henry Martín y ahora a Germán Berterame.
México es campeón de la Copa Oro 2025; gol de Raúl Jiménez
