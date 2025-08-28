¿El ‘Chucky’ Lozano llegará al Mundial? Sorpresas en la nueva convocatoria de la Selección Mexicana 

La Selección Mexicana tiene lista su convocatoria para la fecha FIFA de septiembre, donde jugará ante Japón y Corea del Sur. Hay algunas sorpresas muy interesantes que buscan un lugar rumbo al Mundial de 2026, como Hirving ‘Chucky’ Lozano, Germán Berterame e incluso Diego Lainez.

Cabe destacar que Aguirre también utilizará jugadores que entrenaron con la Selección en el Centro de Alto Rendimiento y que, a su consideración, se ganaron un lugar para un partido oficial.

Convocatoria oficial de la Selección Mexicana para fecha FIFA de septiembre

El ‘Vasco’ Aguirre utilizará a los jugadores de la Liga MX como base para esta fecha FIFA, aunque también utilizará a varios europeos; por si fuera poco, también hay jugadores que sorprendieron y se ganaron un lugar.

Porteros:



Luis Ángel Malagón

Raúl Rangel

Carlos Moreno

Defensas:

Rodrigo Huescas

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

José Sánchez Purata

Jesús Chiquete Orozco

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Mediocampistas:

Edson Álvarez

Erik Lira

Carlos Rodríguez

Orbelín Pineda

Marcel Ruíz

Erik Sánchez

Delanteros:

Roberto Alvarado

Diego Lainez

César Huerta

Raúl Jiménez

Santiago Giménez

Hirving Lozano

Alexis Vega

Germán Berterame

Las sorpresas en la convocatoria de la Selección Mexicana

En cada línea hay al menos un jugador que no estuvo en las últimas convocatorias y que ahora buscarán pelear por un lugar con México de cara a la Copa del Mundo del 2026 .



Carlos Moreno . El jugador de Pachuca quiere quitarle su lugar a Ochoa como el tercer portero en la Selección Mexicana y afianzar una convocatoria exclusiva de jóvenes en el arco.

. El jugador de Pachuca quiere quitarle su lugar a Ochoa como el tercer portero en la Selección Mexicana y afianzar una convocatoria exclusiva de jóvenes en el arco. Juan Sánchez Purata . El defensor de Tigres sorprendió al Vasco entrenando en el CAR y ahora es una de las opciones en la defensa.

. El defensor de Tigres sorprendió al Vasco entrenando en el CAR y ahora es una de las opciones en la defensa. Rodrigo Huescas . Luego de no haber ido a la Copa Oro, Huescas busca ganarse un lugar en el ‘Tri’ pasando su buen momento de Europa a México.

. Luego de no haber ido a la Copa Oro, Huescas busca ganarse un lugar en el ‘Tri’ pasando su buen momento de Europa a México. Erick Sánchez . El ‘Chiquito’ regresa a la Selección Mexicana luego de ser un jugador clave con el América en este inicio del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

. El ‘Chiquito’ regresa a la Selección Mexicana luego de ser un jugador clave con el América en este inicio del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. ‘ Chucky ’ Lozano . El extremo por fin regresa a la Selección luego de haberse ido a la MLS y podría ser una de las grandes sorpresas en las futuras convocatorias, considerando que brilla de gran manera en Estados Unidos.

’ . El extremo por fin regresa a la Selección luego de haberse ido a la MLS y podría ser una de las grandes sorpresas en las futuras convocatorias, considerando que brilla de gran manera en Estados Unidos. Germán Berterame. La competencia por el tercer delantero rumbo al Mundial será muy dura. Aguirre ha convocado a Julián Quiñines, Ángel Sepúlveda, Henry Martín y ahora a Germán Berterame.

