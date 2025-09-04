Datos, estadísticas, fecha, hora y dónde ver el México vs Japón GRATIS

A poco menos de un año del mundial de 2026, el ‘tri’ estará iniciando su preparación formal para ser uno de los anfitriones del torneo de fútbol más importante del mundo.

Los comandados por Javier “El Vasco” Aguirre inician esta semana su calendario de 4 partidos internacionales, los cuales forman parte de las fechas FIFA oficiales.

El primero de los partidos será este sábado 6 de septiembre en el Oakland Alameda County Coliseum de California.

Estos son los números del ‘tri’ ante los nipones

Las selecciones de México y Japón se han enfrentado en 7 ocasiones; en partidos amistosos, Copa Confederaciones y Juegos Olímpicos.

Para el ‘tri’ los números han sido favorables cuando se trata de enfrentar a los provenientes del país del sol naciente. De los 7 enfrentamientos, México se ha impuesto en 6 ocasiones. Mientras que Japón solo le ha podido ganar a la selección mexicana una vez.

La única ocasión en que los japoneses derrotaron al ‘tri’, fue en un encuentro amistoso de 1996.

Aquí podrás ver el juego de México vs Japón

El partido de México vs Japón será transmitido en vivo y completamente gratis el sábado 6 de septiembre por TV Azteca a partir de las 19:30 hrs.

¿Qué otros partidos tendrá el ‘tri’ de preparación para el mundial?

México tiene un total de 4 partidos de fecha FIFA para prepararse para el mundial de 2026 .

Los partidos están agendados para los meses de septiembre y octubre, aunque es posible que se agreguen más encuentros amistosos en el mes de noviembre.

Septiembre:

6 de septiembre vs. Japón

9 de septiembre vs. Corea del Sur

Octubre:

11 de octubre vs. Colombia

14 de octubre vs. Ecuador

¿Cuándo inicia la venta de boletos para el mundial de 2026?

El hype por la cercanía del mundial está cada vez más fuerte. Si bien la FIFA había anunciado que los paquetes y boletos para el mundial se habían terminado en su primera preventa.

En estos días se dio a conocer que se van a liberar unos boletos para venta general, esta venta será únicamente para tarjetahabientes VISA.

El Sorteo Preferente Visa , se llevará a cabo del 10 al 19 de septiembre de 2025. Los precios van a ir de los $1120 a los $126 mil pesos mexicanos.

