Luto en el futbol: Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

La Asociación de Futbol Argentino confirmó la muerte del entrenador Miguel Ángel Russo a los 69 años, luego de haber sufrido varios problemas de salud durante los últimos meses y haber sido hospitalizado en distintas ocasiones.

Russo era el actual técnico de Boca Juniors , el equipo de sus amores, con quienes estuvo en el Mundial de Clubes del 2025; de hecho, estuvo presente en el partido del domingo 21 de septiembre contra Central Córdoba, pero horas después fue internado y su estado de salud era “delicado”.

¿De qué murió Miguel Ángel Russo?

En el 2017, Russo fue diagnosticado con cáncer de vejiga y también le detectaron un tumor en la próstata. Desde entonces, enfrentó diversas complicaciones médicas y tratamientos extenuantes, pero se mantuvo en su puesto como diretor técnico en diversos equipos.

Casi una década después, en 2025, este mismo cáncer fue la causa de su muerte. El entrenador falleció en su casa, rodeado de sus seres queridos, luego de que saliera del hospital para tener una internación domiciliaria.

El club de Boca Juniors expresó su tristeza por la lamentable noticia y aseguró que acompaña a sus seres queridos en el dolor que atraviesan, y es que Russo dejó una huella imborrable en la historia del club.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY — AFA (@afa) October 8, 2025

La carrera y los éxitos de Miguel Ángel Russo

Como dijimos, Russo fue clave en varios de los éxitos recientes de Boca Juniors , sin embargo, en su baraja de equipos dirigidos aparece: Lanús, Estudiantes de la Plata, Universidad de Chile, Rosario Central, Salamanca, Colón, Monarcas Morelia, Rosario Central, Vélez, San Lorenzo, Racing Club, Millonarios, Alianza Lima, Cerro Porteño, Al-Nasssr.

Entre sus éxitos destaca que ganó la primera división argentina con Vélez y con Boca Juniors. También ganó la liga en Colombia con el equipo de Millonarios, además de lograr el ascenso con Lanús, en Argentina.

Sin embargo, el mayor logro en la carrera de Russo fue ganar la Copa Libertadores con Boca Juniors en el 2007, un torneo histórico para el club que hizo que la directiva le diera la confianza para volver con ellos en múltiples ocasiones.

En su último paso por Boca no logró ningún título, pero la afición le entregaba un cariño incondicional por lo que llegó a conseguir. Ahora, millones de aficionados en Argentina lloran su pérdida.