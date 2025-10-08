inklusion.png Sitio accesible
Nota

Luto en el futbol: Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

El argentino Miguel Ángel Russo tuvo una larga carrera como director técnico y siempre será recordado con cariño por la afición de Boca Juniors.

Muere Miguel Ángel Russo a los 69 años
Getty
Actualizado el 08 octubre 2025 17:16hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

La Asociación de Futbol Argentino confirmó la muerte del entrenador Miguel Ángel Russo a los 69 años, luego de haber sufrido varios problemas de salud durante los últimos meses y haber sido hospitalizado en distintas ocasiones.

Russo era el actual técnico de Boca Juniors , el equipo de sus amores, con quienes estuvo en el Mundial de Clubes del 2025; de hecho, estuvo presente en el partido del domingo 21 de septiembre contra Central Córdoba, pero horas después fue internado y su estado de salud era “delicado”.

¿De qué murió Miguel Ángel Russo?

En el 2017, Russo fue diagnosticado con cáncer de vejiga y también le detectaron un tumor en la próstata. Desde entonces, enfrentó diversas complicaciones médicas y tratamientos extenuantes, pero se mantuvo en su puesto como diretor técnico en diversos equipos.

Casi una década después, en 2025, este mismo cáncer fue la causa de su muerte. El entrenador falleció en su casa, rodeado de sus seres queridos, luego de que saliera del hospital para tener una internación domiciliaria.

El club de Boca Juniors expresó su tristeza por la lamentable noticia y aseguró que acompaña a sus seres queridos en el dolor que atraviesan, y es que Russo dejó una huella imborrable en la historia del club.

La carrera y los éxitos de Miguel Ángel Russo

Como dijimos, Russo fue clave en varios de los éxitos recientes de Boca Juniors , sin embargo, en su baraja de equipos dirigidos aparece: Lanús, Estudiantes de la Plata, Universidad de Chile, Rosario Central, Salamanca, Colón, Monarcas Morelia, Rosario Central, Vélez, San Lorenzo, Racing Club, Millonarios, Alianza Lima, Cerro Porteño, Al-Nasssr.

Entre sus éxitos destaca que ganó la primera división argentina con Vélez y con Boca Juniors. También ganó la liga en Colombia con el equipo de Millonarios, además de lograr el ascenso con Lanús, en Argentina.

Sin embargo, el mayor logro en la carrera de Russo fue ganar la Copa Libertadores con Boca Juniors en el 2007, un torneo histórico para el club que hizo que la directiva le diera la confianza para volver con ellos en múltiples ocasiones.

En su último paso por Boca no logró ningún título, pero la afición le entregaba un cariño incondicional por lo que llegó a conseguir. Ahora, millones de aficionados en Argentina lloran su pérdida.

