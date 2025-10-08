Surgen nuevas acusaciones y víctimas contra Omar Bravo, exfutbolista de Chivas
En las últimas horas se ha dado a conocer que hay más víctimas de Omar Bravo; el exjugador de Chivas tendrá su primera audiencia este viernes.
Aunque la audiencia inicial del caso de Omar Bravo se llevará a cabo el día viernes 10 de octubre; el secretario de Gobierno del Estado de Jalisco, Salvador Zamora ofreció detalles de la acusación y afirmó que no solo se trata de una víctima de abuso sexual infantil.
El exfutbolista fue detenido el pasado fin de semana por las autoridades de dicho estado señalado por el grave delito. Bravo se encuentra en prisión preventiva y de acuerdo con datos de la Fiscalía la carpeta de investigación se integró desde hace un par de meses cuando la víctima acudió ante el ministerio público.
¿Cuántas víctimas acusan a Omar Bravo por abuso?
Inicialmente se dio a conocer que Omar Bravo , oriundo de Los Mochis, Sinaloa era señalado de abusar de una adolescente “en distintas ocasiones durante los últimos meses”.
Sin embargo, el funcionario explicó que “la denuncia fue presentada este mismo año, hace un par de meses y no es por un solo caso, es por varios”, ha dicho el funcionario.
🚨🚨— Rojinegros TV (@RojinegrosT) October 5, 2025
Omar bravo fue detenido por su posible responsabilidad del delito, de abuso sexual infantil.
Según la fiscalía Omar fue señalado por una adolescente de la cual había abusado en los últimos meses pic.twitter.com/jugqbxK6Hu
¿Cuántos años podría estar Omar Bravo en prisión?
Omar Bravo jugo futbol profesional durante 17 años en los que consiguió 160 goles, 1 título de goleo individual, un título de Liga, el de la Copa MX y la Supercopa MX, por lo que su caso ha conmocionado al deporte nacional , ya que es considerado un ídolo en el club Guadalajara.
De acuerdo con el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco el delito de abuso sexual infantil tiene distintas sanciones, dependiendo de la edad de la víctima y las circunstancias de la acusación.
El código señala que “a quien ejecute en una persona menor de edad o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho, un acto erótico-sexual, sin llegar a la cópula, se le impondrá una pena de:
I. De uno a cuatro años de prisión, cuando la víctima tenga entre doce y menos de dieciocho años de edad o cuando sea una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho
II. De tres a seis años de prisión, cuando la víctima sea menor de doce años de edad”
El secretario dijo además que en Jalisco no importa la persona que sea. “No importa si tiene influencias, aquí se castiga los responsables y se hace justicia”, explicó.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.