¡Imparable! Isaac del Toro gana el Gran Piemonte 2025

El ciclista mexicano Isaac del Toro ha sumado su decimoquinta victoria de la temporada al imponerse en solitario en el Gran Piemonte 2025, una de las clásicas más prestigiosas del calendario internacional.

Una victoria estratégica en Italia

Este jueves 9 de octubre, Del Toro completó los 179 kilómetros del recorrido entre Dogliani y Acqui Terme en un tiempo de cuatro horas, ocho minutos y 24 segundos.

Con base en lo visto en la carrera, su ataque decisivo se produjo a 17 kilómetros de la meta, en el ascenso final al Casteletto d’Erro .

Desde allí, el joven mexicano mantuvo un ritmo constante y logró distanciar a sus rivales, cruzando la línea de meta con una ventaja de 40 segundos sobre el suizo Marc Hirschi (Tudor) y 44 segundos sobre el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek), quienes completaron el podio.

Un año de ensueño para Isaac del Toro

Con esta victoria, Del Toro se consolida como uno de los ciclistas más destacados de la temporada 2025. A sus 21 años, ha demostrado una versatilidad impresionante, logrando triunfos tanto en etapas de grandes vueltas como en clásicas de un día.

Además de su victoria en el Gran Piemonte, ha ganado el Giro dell’Emilia, el Trofeo Matteotti y el GP Industria & Artigianato, entre otros. Su rendimiento ha sido tan destacado que se ha convertido en el segundo corredor con más victorias en la temporada, solo superado por su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogačar .

¿Qué sigue para Isaac del Toro?

La victoria en el Gran Piemonte refuerza las expectativas sobre el potencial de Del Toro en las grandes clásicas.

Con su estilo agresivo y su capacidad para mantener altos ritmos en terrenos montañosos, se perfila como un contendiente serio para Il Lombardia , la última gran clásica del calendario, que se disputará en los próximos días.

Su equipo, UAE Team Emirates-XRG, continúa demostrando su dominio en el ciclismo internacional, acumulando 92 victorias en la temporada.

