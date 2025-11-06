Katia Itzel García, la mexicana nominada como mejor árbitra del mundo

Katia Itzel García de 33 años hace historia y se convierte por segunda ocasión en nominada al Premio a la Mejor Árbitra de Fútbol del Mundo, el galardón se seleccionará de entre las 20 mejores árbitras del mundo. Este reconocimiento es otorgado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS), este organismo autónomo se centra en premiar el profesionalismos, imparcialidad y excelencia a la hora de comandar un partido de fútbol

Ella es Katia Itzel García

La mexicana Karla García ha tenido una carrera llena de éxitos construido a base de disciplina y trabajo duro. Apenas el año pasado fue nombrada como la sexta mejor árbitra a nivel mundial, superando a figuras mediáticas como Rebecca Welch, Stephanie Frappart y Tess Olofsson.

Desde 2019 es una árbitra que cuenta con gafete FIFA vigente, lo cual le permite participar en cualquier competencia internacional de clubes y selecciones de las ligas femeniles, es por eso que en 2024 tuvo participación en los Juegos Olímpicos de París, donde dirigió partidos importantes en compañía de las compatriotas Karen Díaz y Sandra Ramírez.

En 2023 formó parte de la Copa Mundial Femenil Australia-Nueva Zelanda, sumado a sus participaciones en torneos de la Concacaf, Mundiales juveniles y la Liga MX en su rama varonil y femenil.

En el ámbito profesional, Katia Itzel García es licenciada de la carrera en derecho por la Universidad Autónoma Nacional y fue la primer árbitra en pitar un partido de la Liga MX, tras más de 20 años de ausencia de presencia femenil.

