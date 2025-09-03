OFICIAL: FIFA anuncia precio de los boletos más baratos para el Mundial 2026

Este miércoles 3 de septiembre la FIFA hizo oficial a través de su portal de Internet la venta de boletos para la fase de grupos del Mundial 2026 a jugarse en Norteamérica y con ellos también fueron revelados los precios individuales de las entradas y el costo del que será el más barato.

FIFA publicó que los boletos tendrán un costo inicial de 60 dólares es decir que saldrán en $1100 pesos aproximadamente dependiendo de la taza de cambio en nuestro país. Además el organismo rector del futbol mundial también dio a conocer que el próximo 10 de septiembre será cuando arranque la primera fase de venta de boletos.

Fecha de la venta de boletos para el Mundial 2026

Si quieres asistir a algún partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo en México debes registrarte para poderlos obtener, sin embargo la FIFA explicó que en esta primera etapa de venta será con una especie de sorteo entre los registrados que cuenten con tarjeta VISA. Para poder estar entre los elegidos debes de llenar