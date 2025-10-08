Encuentran sin vida a Arturo Gatti Jr. en CDMX, joven promesa del box

¡Luto en el deporte! Durante la mañana de este miércoles 8 de octubre de 2025 se confirmó el sensible fallecimiento de Arturo Gatti Jr. a los 17 años de edad, hijo de la leyenda del boxeo con el mismo nombre y el cual fue encontrado sin vida en un hotel de Porto de Galinhas, Brasil en 2009.

Fue el exboxeador y guardaespaldas de Gatti Jr., Chuck Zito quien a través de sus redes sociales confirmó que el joven deportista menor de edad fue hallado sin vida en un departamento de la Ciudad de México (CDMX) el pasado martes 7 de octubre de este mismo 2025.

¿Quién era Arturo Gatti Jr?

Arturo Gatti Jr. era hijo de Arturo Gatti, boxeador que logró levantar los cinturones mundiales del súper ligero y súper pluma y el cual fue encontrado sin vida en un hotel de Brasil en 2009. Investigaciones realizadas en su momento, señalaron que el pugilista se habría ahorcado en su habitación.

Por su parte, Gatti Jr. estaba comenzando a dar sus primeros pasos en el boxeo profesional, pues tan solo el pasado 14 de mayo de este 2025 disputó su primera pelea de exhibición en Hermosillo, Sonora.

El boxeador canadiense de 17 años de edad buscaba llegar a los Juegos Olímpicos del próximo 2028, esto con la finalidad de terminar su preparación antes de dar el salto al boxeo profesional de talla internacional.

¿Qué se sabe de la muerte de Arturo Gatti Jr?

De acuerdo con lo mencionado por Chuck Zito, el joven boxeador fue hallado ahorcado dentro de un departamento ubicado en la capital de la República Mexicana el pasado martes 7 de octubre.

A pesar de la información compartida por quien fuera su guardaespaldas, ni la madre ni familiares cercanos a Arturo Gatti se han pronunciado respecto a la muerte del joven boxeador.

La trágica historia de la muerte de Arturo Gatti padre

Vale la pena mencionar que la supuesta forma de muerte de Gatti Jr. se asemeja a la de su padre ocurrida en 2009. De acuerdo con medios de Brasil, el entonces ya retirado boxeador contaba con varios signos de depresión que lo habrían llevado a atentar contra su vida.

