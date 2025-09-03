Oficial: CDMX tendrá nuevo día festivo y sin clases este ciclo escolar

Por motivos del Mundial 2026 que se vivirá en la Ciudad de México (CDMX), el gobierno capitalino de Clara Brugada anunció que el 11 de junio del próximo año será declarado como nuevo día festivo, esto con la finalidad de que nadie se pierda la celebración de la Copa del Mundo en el país.

Fue la misma Jefa de Gobierno quien este miércoles 3 de septiembre de 2025, señaló que en la capital del país se “tendrá la garantía de que la población pueda tener ese día para disfrutar” la histórica inauguración en el Estadio Azteca.

¿Cuándo caerá el nuevo día festivo en CDMX?

Es importante mencionar que el nuevo día festivo del 11 de junio del 2026 caerá en jueves, fecha en la cual se llevará a cabo la inauguración y el primer partido oficial del Mundial de la FIFA en la capital de México.

Pese a ello, se deberá tomar en cuenta que el viernes 12 de junio de ese mismo mes se retomarán las actividades normales tanto en materia laboral, como en los planteles educativos a lo largo y ancho de la Ciudad de México.

¿Quiénes no tendrán clases en CDMX por el nuevo día feriado?

Vale la pena mencionar que los planteles que no tendrán clases el próximo 11 de junio de 2026 son aquellos que estén bajo las normas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esto dentro de educación básica, media y superior en la CDMX.

Los días festivos y de asueto también aplican para los trabajadores bajo contrato laboral ante la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo, algunos empleos podrían aplicar restricciones conforme a sus lineamientos.

Días festivos en el calendario SEP 2025-2026

Con el anuncio de este nuevo día feriado, el calendario escolar de la SEP 2025-2026 tendrá un total de ocho suspensiones de clases por días festivos, los cuales son los siguientes:

16 de septiembre

17 de noviembre

2 de febrero de 2026

16 de marzo de 2026

1 de mayo de 2026

5 de mayo de 2026

15 de mayo de 2026

11 de junio de 2026

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 habrá en la CDMX?

Vale la pena mencionar que la Ciudad de México será la anfitriona de un total de cinco partidos del Mundial 2026, pues más allá del cotejo de inauguración se vivirán enfrentamientos de la fase de grupos del campeonato de la FIFA.

