Canciones de Oasis, Elvis, Paul McCartney y más que están inspiradas en México

Durante estas fiestas patrias, los mexicanos solemos celebrar con melodías que hablan de la belleza de nuestro país, pero, aunque no lo creas, también existen cantantes extranjeros como Paul MacCartney y grupos como Oasis que se inspiraron en México para escribir algunas de sus mejores canciones.

A continuación, te compartimos las 10 canciones inspiradas en México escritas por celebridades extranjeras que simplemente llegaron para quedarse.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Lista de 10 canciones inspiradas en México

Como México no hay dos, nosotros lo mexicanos lo sabemos bien; no obstante, nuestro hermoso país también ha logrado enamorar a muchos famosos que incluso se han inspirado para escribir bellas canciones. Aquí te compartimos 10 canciones en inglés que hablan bonito de nuestro México , lindo y querido.

“Teotihuacan”, de Oasis

Ahora que está muy de moda la agrupación británica Oasis, que vino a dar una serie de conciertos en México , recordamos el temazo instrumental que compuso Noel Gallagher tras su visita a esta zona arqueológica del Edomex que lo dejó verdaderamente impresionado.

“Fun in Acapulco”, de Elvis Presley

El ‘Rey del rock & roll’, Elvis Presley, tuvo una fuerte conexión con México y lo demostró al grabar la película Fun in Acapulco, que también incluyó varias canciones inspiradas en nuestro país.

“The Back Seat of My Car”, de Paul McCartney

En la canción “The Back Seat of My Car”, Paul McCartney menciona a la Ciudad de México diciendo: “We may end up in Mexico City” (Podemos terminar en la Ciudad de México) y “We can make it to Mexico City, sitting in the back seat of my car”.

La canción habla de una historia de amor juvenil. Cuando se estrenó surgió el rumor de que el tema de MacCarntney que menciona a la CDMX era una indirecta de para John Lennon por su polémico noviazgo con Yoko Ono.

“Happy Birthday Guadalupe!”, de The Killers

Para seguir con su tradición de estrenar una canción navideña, en 2009, The Killers estrenó “Happy Birthday Guadalupe!”. El video de la canción está protagonizado por Luke Perry, quien interpreta a un vaquero que busca en el desierto a su gran amor, una mujer llamada Guadalupe, personaje que está influenciado en la Virgen de Guadalupe.

“Viva la Vida”, de Coldplay

Una de las canciones inspiradas en México que no pueden faltar en esta lista es la escrita por el vocalista de Coldplay , Chris Martin, quien se inspiró en el famoso cuadro de la pintora mexicana Frida Kahlo, ‘Viva la vida’, que vio en la Casa Azul de Coyoacán.

Otras cinco canciones que también están inspiradas en México son:



“Meet Me in Mexico”, de The Drums

“Mexicola”, de Queens of the Stone Age

of the Stone Age “People of the Sun”, de Rage Against The Machine

“CDMX”, de los Last Dinosaurs

“Mexico”, de Incubus

¿Qué canción mexicana es reconocida a nivel internacional?

La canción mexicana con mayor reconocimiento internacional es “Bésame Mucho” de Consuelo Velázquez, interpretada por numerosos artistas en diversos idiomas y géneros. Otra canción muy popular es “Cielito Lindo”, considerada un himno no oficial de México, que incluso ha sido entonada en eventos globales como las Copas Mundiales. Así que ya sabes cuáles son los dos temazos que no pueden faltar en tu fiesta del Día de la Independencia .

¿Las conocías? Cuéntanos cuál de estas canciones inspiradas en México es tu favorita.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

