‘Wicked: For Good’ y todo lo que debes de saber del musical que rompió todos los récords

La ambiciosa adaptación cinematográfica del musical Wicked ha logrado algo más que un simple debut; se ha establecido como un fenómeno cultural que ha redefinido el estándar de los musicales en el cine ahora con For God, la secuela de la cinta que explotó en el mundo el año pasado.

Basada en la novela de 1995 de Gregory Maguire, la saga profundiza en los orígenes de los personajes de El Mago de Oz , explorando la compleja relación entre Elphaba (la futura Bruja Mala del Oeste) y Glinda (la Bruja Buena).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

‘Wicked: Parte Uno’ y su triunfo global

El primer capítulo, estrenado en noviembre de 2024 y dirigido por Jon M. Chu, demostró la inmensa expectativa del público. Protagonizada por la ganadora de múltiples premios Cynthia Erivo como Elphaba y la cantante Ariana Grande como Glinda, Wicked: Parte Uno arrasó en la taquilla.

En su primer fin de semana, la cinta recaudó aproximadamente 114 millones de dólares solo en Estados Unidos y un total global cercano a los 164 millones de dólares, rompiendo el récord histórico para el debut de una adaptación de musical en el cine.

El éxito continuó a lo largo de su exhibición, llevando a la producción de Universal a alcanzar una taquilla mundial total que ronda los 759 millones de dólares.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de 'Wicked'?

La expectación ahora se centra en el gran final de la historia. La segunda entrega, oficialmente titulada Wicked: For Good , está programada para su estreno en cines el 20 de noviembre.

Para los seguidores en México, la cinta tiene una fecha de estreno prevista para el 20 de noviembre de 2025.

Ariana Grande confesó que ya no usa bótox por esta razón [VIDEO] La cantante Ariana Grande, que se encuentra en boca de todos por sus últimos escándalos, confesó que ya no usa bótox y que de hacerlo sería honesta con sus fans

La épica conclusión: 'Wicked: For Good'

El compositor Stephen Schwartz está de regreso y ha confirmado la inclusión de dos nuevas canciones en esta conclusión. De hecho, se han dado a conocer fragmentos de dos temas originales: No Place Like Home, interpretada por Erivo, además de The Girl in the Bubble, por Grande.

Un detalle artístico es que Cynthia Erivo reveló haber coescrito uno de los nuevos temas con Schwartz. Además, el aclamado actor Colman Domingo se unirá al elenco para interpretar al León Cobarde en la segunda parte.

La mayoría del reparto estelar regresará para Wicked: For Good, incluyendo a Jonathan Bailey como Fiyero, Jeff Goldblum como el Mago, Michelle Yeoh como Madame Morrible, Ethan Slater como Boq, así como Marissa Bode como Nessarose, entre otros.

El desafío de cantar en vivo

El compromiso artístico del elenco fue palpable desde el rodaje, que tuvo lugar principalmente en los estudios Sky Studios Elstree en Inglaterra. Un punto clave fue la insistencia de Erivo y Grande en cantar en vivo durante las tomas, en lugar de utilizar solo pistas pregrabadas.

El director Jon M. Chu confirmó que las voces se grabaron en tiempo real, incluso durante escenas con gran despliegue físico, como la interpretación de Defying Gravity y Grande cantando sobre un arnés.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.