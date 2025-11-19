Korea Spotlight, un evento musical que une a Corea del Sur con todo el mundo

El Korea Spotlight comenzó en el 2012 para que los artistas individuales o independientes fueran mundialmente conocidos. Hasta este 2025 suman 220 cantantes o grupos que han traspasado las fronteras para conocer a su nuevo público y esta última edición nuevamente nos dejó con la boca abierta.

El evento reúne a artistas con potencial para la música y que muestran un talento y estilo único. Como en casi todo, México no se puede quedar atrás respecto a la innovación y con ayuda de Korea Creative Content Agency (KOCCA), agencia gubernamental surcoreana afiliada al Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, desea traer a las más recientes promesas de la música.

¿En qué países se ha presentado el Korea Spotlight?

Australia

Japón

Alemania

Reino Unido

Vietnam

México

España

En cada país, el Korea Spotlight se realiza de manera diferente, en espacios diversos y con reglas diferentes, todo siempre de manera segura.

¿Cuánto tiempo tienen los artistas en el Spotligth?

Los artistas tienen entre 20 a 30 minutos en el escenario para que puedan expresar su arte y convivan con el público. Debido a la barrera del idioma muchos cantantes toman la decisión de aprender la lengua, ya que esto no solo demuestra su agradecimiento por recibirlos, sino garantiza una mayor conexión con el público.

¿Qué artistas han participado en el Korea Spotlight?

Algunos artistas que han participado en el Korea Spotlight son los siguientes:



Zior Park

ROCKY

W24

Say Sue Me

Lacuna

SURL

ph-1

Chips

Chi

Korea Spotlight une a México con Corea del Sur

El Korea Spotlight y KOCCA no solo tiene la misión de difundir la música de Corea de Sur a nivel internacional, sino unir los lazos de amistad entre naciones, en este caso con México, así como ayudar en la economía y turismo.

