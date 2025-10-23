Diagnostican aneurisma cerebral a Kim Kardashian y rompe el silencio sobre su salud

Kim Kardashian , la figura central del clan Kardashian, ha compartido una noticia alarmante: sufrió un aneurisma cerebral. Esta revelación se hizo pública en el estreno de la séptima temporada de su reality show The Kardashians, transmitido en Disney+.

En el episodio, se muestra a Kim en una consulta médica, donde le informan sobre la condición. Al compartirlo con su familia, menciona que los médicos atribuyen el aneurisma al estrés, especialmente relacionado con su divorcio de Kanye West .

@tmz Kim Kardashian reveals she suffered a brain aneurysm 💔🧠 The reality star says the stressful fallout from her divorce from Kanye West may have played a role. 🎥: Hulu ♬ original sound - TMZ

¿Qué es un aneurisma cerebral?

Un aneurisma cerebral es una dilatación anormal en la pared de una arteria del cerebro, que forma una especie de globo o bulto. Esta condición puede causar sangrado si se rompe, lo que representa un riesgo grave para la vida.

Los factores de riesgo incluyen:



Hipertensión

Tabaquismo

Estrés intenso

Antecedentes familiares

Algunos aneurismas no presentan síntomas hasta que se agrandan o se rompen, aunque en ocasiones se detectan mediante estudios de imagen, como resonancias magnéticas o tomografías computarizadas.

El estrés que vivió Kim durante su divorcio

Kim ha sido abierta acerca de cómo el estrés ha afectado su salud. En el programa, revela que su psoriasis , una condición de la piel, volvió a aparecer debido al estrés acumulado. Aunque había estado en remisión desde su divorcio, los recientes desafíos la hicieron recaer.

Reflexiones sobre su relación con Kanye West

En una entrevista reciente en el pódcast Call Her Daddy, Kim describió su relación con Kanye como “tóxica”. Mencionó que, en ocasiones, se sintió atrapada, comparando su experiencia con el síndrome de Estocolmo.

A pesar de las dificultades, destacó que su principal motivación para permanecer en la relación fue el bienestar de sus cuatro hijos.

Tras el divorcio, Kim ha asumido la crianza principal de sus hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Aunque ha intentado facilitar una relación saludable entre ellos y su padre, Kanye , señaló que él no ha tenido contacto con los niños en los últimos meses.

Nuevas oportunidades profesionales para las Kardashian

A pesar de los desafíos personales, Kim continúa expandiendo su carrera. Próximamente, estrenará la serie legal All’s Fair, donde comparte créditos con actrices como Glenn Close y Naomi Watts. Esta serie marca su primer papel protagónico en la actuación.

La nueva temporada de The Kardashians también presenta el regreso de Rob Kardashian y Caitlyn Jenner, quienes habían estado ausentes en temporadas anteriores. Su retorno promete aportar nuevas dinámicas familiares al show.

