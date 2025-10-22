NFL aclara si Bad Bunny estará o no en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El pasado 29 de septiembre la NFL en colaboración con Apple Music anunciaron a Bad Bunny para ser el artista que se presente en el Halftime Show del Super Bowl el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi´s Stadium, casa de los San Francisco 49ers. La decisión de la Liga Nacional de Futbol Americano no cayó bien en algún sector de los Estados Unidos, pues por el presidente Donald Trump no fue bien visto que un cantante latino sea quien se encargue del show de medio tiempo del evento estadounidense de mayor impacto a nivel global.

Millones de personas en el mundo verán al Conejo Malo cantar sus éxitos durante el entretiempo del partido deportivo más visto del planeta, lo cual generó cierta polémica y se habló incluso de cancelar al puertorriqueños para dicha presentación. Sin embargo, el día de hoy la NFL se pronunció por fin ante esto y aclaró si es posible que Bad Bunny no esté en el Super Bowl:

Esto “Está cuidadosamente pensado. No estoy seguro de haber seleccionado alguna vez a un artista sin tener alguna reacción o crítica. Es bastante difícil de lograr cuando tienes literalmente a cientos de millones de personas mirando” dijo Roger Goodell, comisionado de la NFL.

“Estamos seguros de que será un gran espectáculo. Él entiende la plataforma en la que se encuentra, y creo que será un momento emocionante y de unidad” agregó el comisionado.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Bad Bunny?

El presidente de los Estados Unidos al enterarse que el puertorriqueño, quien ha criticado las políticas del mandatario de forma severa, dijo:

“No sé quién es. No sé por qué lo están haciendo. Y luego le echan la culpa a algún promotor que contrataron para elegir el entretenimiento”.

Además el mandatario habló de algunas reglas que no le gustan de la NFL.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Trump entra en polémica con la liga de futbol americano profesional, sin embargo ni la NFL ni el mismo presidente han llegado a más que solo declaraciones al aire.

Bad Bunny en México

Sin duda alguna Bad Bunny es uno de los cantantes más importantes del momento y antes de su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, el Conejo Malo ofrecerá 8 conciertos en la CDMX, en el Estadio GNP para ser exactos:

Miércoles 10 de diciembre

Jueves 11 de diciembre

Viernes 12 de diciembre

Lunes 15 de diciembre

Martes 16 de diciembre

Viernes 19 de diciembre

Sábado 20 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

