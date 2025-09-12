Tyler, The creator llegá a estas ciudades de México; posible setlist con su nuevo álbum ‘Chromakopia’

Tyler Gregory Okonma, mejor conocido como Tyler, The Creator se presentará el próximo 24 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Esta es la primera de dos presentaciones en territorio mexicano y forman parte de los 12 conciertos contempladaos en Latinoamérica del Chromakopia World Tour.

Chromakopia Tour

Chromakopia es el octavó álbum de estudio de Tyler, The Creator, fue lanzado al mercado en octubre de 2024. Es considerado uno de los álbumes más influyentes de la última década.

Chromakopia estuvo 3 semanas seguidas en el número 1 del Billboard desde su fecha de estreno. A finales de 2024 el Chromakopia tour inició con gran éxito, agotando recintos con aforos históricos a lo largo del mundo como el T-mobile de las Vegas Nevada .

Por primera vez en más de 10 años de ausencia, Tyler, The Creator llega a CDMX y Guadalajara para interpretar completo el álbum Chromakopia.

La fecha para CDMX en el Palacio de los Deportes será el próximo 24 de marzo de 2026. Para Guadalajara la cita es el 29 de marzo de 2026 en la Arena de Guadalajara.

Se rumora que los conciertos en México van a contar con invitados de primer nivel, Chromakopia es un álbum caracterizado por sus tintes experimentales y mezclas de géneros como R&B y Neo Soul, y sus increíbles colaboraciones: Doechii, GloRilla, Santigold, Lola Young.

Posible Setlist

Lo que hemos visto en las recientes presentaciones de Tyler, es que se ha interpretado la mayoría del álbum Chromakopia, pero no en orden.

Estas son las rolasde Chromakopia que sonarán las presentaciones de México:

St. Chroma

Rah Tah Tah

Noid

Darling, I

I Killed You

Judge Ju

Preventa y precios

Todavía no hay información oficial del precio de los boletos, pero la preventa para ambos conciertos será el 18 de septiembre para tarjetahabientes de Banamex. En el sistema Ticketmaster para la fecha en CDMX y en Super Boletos para Guadalajara.

Ubicación y estacionamiento del Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes es uno de los venues más importantes de México para conciertos y espectáculos en vivo. Se ubica al oriente de la CDMX y cuenta con una capacidad de 22 mil asistentes.

Cuenta con servicio de estacionamiento para los asistentes a conciertos, el cual está en un precio de $550, aunque puede variar dependiendo del evento.

* Puedes llegar al Palacio de los Deportes en Metro, la estación Velódromo de la Línea 9, se encuentra 5 minutos.

