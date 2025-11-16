Cotoba, Meaningful Stone, Hypnosis Therapy y 10CM rompen las fronteras en el Korea Spotlight 2025

La tercera edición del Korea Spotlight se realizó de manera exitosa en el Auditorio BB, en la Ciudad de México. Como ya lo habían adelantado, los artistas, Cotoba, Meaningful Stone, Hypnosis Therapy y 10CM se entregaron al público mexicano, que no dejó de ovacionarlos durante toda la noche.

El artista que abrió la mágica presentación fue 10CM y lo hizo ni más ni menos que con canciones emblemáticas. Los famosos soundtracks “Tell Me It’s Not a Dream” y “Spring Snow” fueron casi como un himno para los fanáticos.

🎶🎤10CM le cantó a México en el Korea Spotlight 2025 e interpretó sus famosos soundtracks de k-dramas "Tell Me It's Not a Dream" y "Spring Snow" 😍



Los fans mexicanos lo recibieron con los brazos abiertos después de esperarlos por mucho tiempo ✨



Durante su presentación, el… pic.twitter.com/9Nb9ftRVDd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 14, 2025

Cotoba regresa a México para una segunda edición

Después de cautivar a los chilangos en 2024, Cotoba, liderado con Dafne, regresó a México y ahora con un vocabulario más amplio en español. En el escenario, la icónica banda de rock hizo un homenaje a Café Tacvba con la canción “Eres”.

Dafne admitió que el año pasado “su español era muy malo” sin embargo ya mejoró mucho, por lo que decidió intentar de nuevo cantar esta canción.

✨🎵La banda de rock Cotoba cantó "Eres" en homenaje a Café Tacvba y sorprendió a los fans con su fusión de guitarras. "Los amamos muchísimo" "¿Nos extrañaron?" Dijo Dafne quien aseguró que van a volver a México



📷: @Adrinasao pic.twitter.com/NqbJDV3Kqr — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 14, 2025

Meaningful Stone y su estilo único

Vestida como ángel, Meanignful Stone no solo le cantó a las personas físicas que se hallaban dentro del auditorio, sino también a sus almas y fue la primer artista en lanzarse al público con todo y sus alas. Aunque fueron muy pocas las palabras que pudo pronunciar en español, su agradecimiento por la aceptación que tiene en nuestro país fue enorme y siempre trató de mostrarse segura y muy carismática con el público.

