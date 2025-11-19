Christian Nodal libra vinculación a proceso y sale del Reclusorio Oriente CDMX
El cantante y sus padres salieron libres del Reclusorio Oriente tras una larga audiencia; no se lograron acreditar las acusaciones en su contra.
Después de más de cinco horas de audiencia en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, este miércoles 19 de noviembre, el cantante Christian Nodal quedó libre de vinculación a proceso tras ser acusado de falsificación de documentos.
El esposo de Ángela Aguilar y sus padres no fueron vinculados a proceso por el presunto uso de documentos falsos en contratos con la disquera Universal Music, cuya demanda se interpuso en 2021.
¿Qué se sabe de la audiencia de Christian Nodal?
El compositor mexicano y sus padres Silvia Cristiana Nodal Jiménez y Jesús González Terrazas, se presentaron en el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México durante la noche del martes y salieron en libertad, luego de que no se lograran acreditar las acusaciones en su contra.
Al salir de la audiencia, Christian Nodal dijo que en todo momento confió al 100% de la justicia mexicana y en la ley. Sus padres tampoco se quedaron callados, ya que argumentaron haber trabajado muy duro y ahora están felices, al nivel de poder cantarlo.
