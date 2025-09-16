Desfile Militar: Este es el armamento con el que cuenta México en 2025

Este 16 de septiembre se conmemora el 215 aniversario de la Independencia de México y como todos los años se realiza el Desfile Cívico-Militar que saldrá del Zócalo de la capital rumbo a Campo Marte.

Durante el Desfile, México muestra su fuerza militar y armamento con el que cuenta en caso de una emergencia nacional. Participa la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Protección Civil y la Fuerza Aérea Mexicana.

