Nota

Desfile Militar: Este es el armamento con el que cuenta México en 2025

Este 16 de septiembre se conmemora el 215 aniversario de la Independencia de México y el país muestra su Ejército y armamento en el desfile.

Desfile Militar 2025 en CDMX
Karen Ortega/adn40
Actualizado el 16 septiembre 2025 10:29hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Este 16 de septiembre se conmemora el 215 aniversario de la Independencia de México y como todos los años se realiza el Desfile Cívico-Militar que saldrá del Zócalo de la capital rumbo a Campo Marte.

Durante el Desfile, México muestra su fuerza militar y armamento con el que cuenta en caso de una emergencia nacional. Participa la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Protección Civil y la Fuerza Aérea Mexicana.

