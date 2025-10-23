Cerati volverá a cantar con Soda Stereo en México; fechas, sede y preventa de boletos

¡Soda Stereo está de regreso con un concierto icónico! El 2026 marcará un antes y un después en la historia de la legendaria banda argentina que volverá a tocar en importantes escenarios en México con sus tres integrantes.

Sí, aunque no lo creas, el vocalista y líder de la banda se presentará en el escenario gracias a la tecnología y volverá a interpretar temas que se ocnvirtieorn en un himno de los 90 como ‘De música ligera’. Te contamos los detalles.

¿Cuándo será el concierto de Cerati y Soda Stereo en México?

A más de una década de la muerte del cantautor Gustavo Cerati , Soda Stereo llevará a cabo lo impensable, se volverán a reunir para dar 3 conciertos llenos de nostalgia y rock latino en México, como parte de su gira ECOS. Los integrantes dela banda Zeta Bosio, Charly Alberti y sí también Gustavo Cerati tienen programadas 3 fechas en tres ciudades de México:

14 abril: Palacio de los Deportes, CDMX

18 abril: Auditorio Telmex, en Guadalajara

21 abril: Auditorio Banamex, en Monterrey

¿Cuánto cuestan los boletos del concierto de Soda Stereo?

Si eres fan de Soda Stereo, te recomendamos que vayas preparando la cartera, porque muy pronto se abrirá la preventa para apartar tu lugar y escuchar en vivo temazos como: Persiana americana, Cuando pase el temblor, En la Ciudad de la furia, entre otros.

La preventa para el concierto ECOS de Soda Stereo se llevará a cabo a través de Ticketmaster en las siguientes fechas:

Preventa Beyond: 24 de octubre, a partir de las 9:00 a.m.

Preventa Banamex: 27 de octubre, a partir de las 11:00 a.m.

Venta General: 28 de octubre, a partir de las 11:00 a.m.

¿Cómo regresará Cerati a los escenarios en México?

Sabemos que Gustavo Cerati falleció el pasado 4 de septiembre de 2014; sin embargo, los integrantes de Soda Stereo encontraron la manera de integrar a su líder a las presentaciones de la gira ECOS.

Para lograr que Cerati esté presente en la gira e intérprete temas icónicos como Trátame suavemente, echarán mano de la tecnología. Por lo que los fans podrán ver a Gustavo Cerati convertido en un holograma que cantará en el escenario. El cantautor argentino siempre fue un visionario y lo seguirá siendo aún después de su muerte, pues esta será la primera vez que esto ocurrirá en la escena del rock en español y tú podrás vivirlo en primera fila.

