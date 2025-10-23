Reportan ataque a ‘Diddy’ Combs en prisión; su equipo legal pide traslado urgente

El exrapero y productor Sean Diddy Combs vivió momentos de tensión dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, luego de que un recluso presuntamente intentara atacarlo mientras dormía.

Según reveló su amigo Charlucci Finney al Daily Mail , el músico “se despertó con un cuchillo en la garganta”, en lo que describió como una advertencia mortal más que un intento de asesinato directo.

Sean ‘Diddy’ Combs ‘woke up with a knife to his throat’ in prison attack, rapper’s friend claims https://t.co/4pyZzhIpHQ pic.twitter.com/Ie46I8TFb2 — Page Six (@PageSix) October 22, 2025

¿Cómo fue el presunto ataque a ‘Diddy’ en prisión?

Finney, quien ha sido cercano a Combs durante años, relató que un interno logró entrar a la celda del rapero con un arma blanca: “No sé si él lo rechazó o si llegaron los guardias, solo sé que sucedió”.

También agregó que, de haber querido lastimarlo, el agresor habría tenido la oportunidad: “Bastaría un segundo para cortarle la garganta con un arma y matarlo. Fue una advertencia: la próxima vez no tendrás tanta suerte”.

El incidente ha encendido las alarmas entre sus allegados y su equipo legal, quienes consideran que la vida de Diddy corre peligro dentro de la prisión.

Los abogados sostienen que el ataque pudo haberse producido para que el agresor ganara notoriedad entre los reclusos, una práctica común en penales de alta seguridad.

Defensa busca trasladarlo a otra prisión

Tras el incidente, el equipo legal del productor presentó una solicitud para que sea trasladado a la prisión FCI Fort Dix , en Hanover Township, Nueva Jersey, un centro de menor riesgo donde podría recibir tratamiento de rehabilitación por drogas y tener mayor acceso a su familia.

Los abogados señalaron que durante el juicio ya habían advertido sobre las amenazas de violencia dentro del penal de Brooklyn. Por ello, buscan que cumpla su condena en un entorno más controlado y seguro.

Diddy cumple una sentencia de cuatro años y dos meses

El ataque ocurre apenas unas semanas después de que Combs fuera sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión por dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución.

El exmagnate musical, que en los años noventa fundó Bad Boy Records y trabajó con artistas como The Notorious B.I.G. y Mary J. Blige, ha visto desplomarse su imperio, además de su reputación tras múltiples denuncias de abuso y explotación sexual.

