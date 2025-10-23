¡Inigualable! Shakira lanza nuevas versiones de 5 canciones exitosas y rompe el internet

Shakira es una de las artistas más famosas a nivel mundial y aunque la mayoría de sus canciones se han posicionado en los primeros lugares, hay melodías que marcaron sus carrera, es por ello que lanzó nuevas versiones de sus éxitos como parte del proyecto “Spotify Anniversary”.

La cantante Shakira escogió cinco melodías que se pueden encontrar en los álbumes “Pies Descalzos” y “Fijación Oral”, que la hicieron saltar a la fama rápidamente y ganarse la aceptación de millones de fans.

Nuevas versiones con colaboraciones especiales

Estas nuevas versiones no tratan de buscar el pasado, sino el futuro, es por ello que la colombiana las interpretó acompañada de cantantes de fama mundial como Ed Sheeran y Beéle, quienes han cautivado a miles de amantes de la música con su talento.

¿Cuáles son las canciones que tienen nuevas versiones?

Hips Don’t Lie

Antología

Sueños Blancos

Día de enero

La Pared

La cantante de Waka Waka lanzó un EP exclusivo de Spotify , el cual ya se encuentra disponible. Es un contenido obligatorio para quienes se consideran fans de Shakira, ya que incluye anécdotas inéditas sobre la creación de estos discos.

Shakira evoluciona en los géneros musicales

A través de su perfil de Instagram, Shakira compartió una pequeña muestra del proyecto y señala que su paso por la música ha sido muy cambiente, pues ella comenzó con artista rock y después hizo una fusión, aspecto que caracteriza esta nueva entrega.

“Gracias por celebrar conmigo estos dos álbumes que cambiaron todo para mí y para tantos. Tantos recuerdos y canciones que me formaron como artista y que hicieron parte del camino de la música latina en el mundo. ¡Los quiero!”, dice la publicación en su Instagram.

