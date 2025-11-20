HELIX 004: La fiesta más exclusiva de electrónica aterriza en un helipuerto de la CDMX

La Ciudad de México está a punto de presenciar un evento musical sin precedentes. VIVO Sessions anuncia HELIX 004, una experiencia de música electrónica que promete ser tan espectacular como exclusiva. Olvídate de los festivales masivos; esta fiesta se celebrará el 22 de noviembre de 2025 sobre un helipuerto al sur de la ciudad, reuniendo talento global en un formato íntimo para solo 150 asistentes.

🚁 Un helipuerto convertido en templo del beat. HELIX 004 despega con su primer headliner: Pole Position 🇪🇸. https://t.co/iNMp4awLKZ — Noches Electrónicas 🇲🇽 (@NochesElectroMx) October 13, 2025

Line Up global digno de un festival europeo

HELIX 004 ofrece una curaduría imposible que junta a tres proyectos que marcan el pulso de la escena electrónica.

El cartel está encabezado por el dúo turco Avangart Tabldot , el nuevo fenómeno del house y melodic que comparte corriente con Keinemusik. Sus tracks son favoritos de DJ's de talla mundial como Black Coffee y Dixon. A ellos se une Pole Position (España) , un dúo que recientemente triunfó en Burning Man 2025 y que mezcla la fuerza del club europeo con el groove afrohouse.

La representación mexicana viene de la mano de CLUBZ , el dúo de Monterrey que se consolida como la propuesta de exportación más relevante del pop electrónico latino.

Una experiencia VIP en las alturas de Estudios Azteca

El evento, que se realizará en el Helipuerto de Estudios Azteca, promete ser una "fiesta VIP en las alturas". Esta experiencia no solo estará reservada para los 150 afortunados, sino que será filmada en calidad cinematográfica para YouTube, convirtiendo la noche en un "momento histórico" donde la música, la arquitectura y la energía se fusionan.

Con el ascenso programado de 13:00 a 23:59 hrs., HELIX 004 se posiciona como el evento de deep house más exclusivo del año.

