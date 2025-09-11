Setlist, cómo llegar y precio del estacionamiento para el concierto de Oasis en CDMX

¿Tienes boletos para el concierto de Oasis ? Entonces, es importante que te prepares para que este show sea inolvidable. Por eso, en adn40, te tenemos la mejor ruta para llegar al Estadio GNP, el precio y otros detalles.

Sabemos que aún no puedes creer que los hermanos Gallagher estén juntos nuevamente en un escenario. Pero, es real y, aunque no tenemos el setlist de Oasis confirmado, sí tenemos una idea de lo que podríamos escuchar, por ejemplo, Hello, Acquiesce, Morning Glory, Supersonic, entre otros éxitos. ¿Cuál es tu favorita?

¿Cuándo es el concierto de Oasis en México?

Los hermanos Liam y Noel Gallagher llegan a México con su esperadísima gira de reunión “Oasis Live 25”, la cual ha generado gran expectativa entre los fans de hace muchos años y en los nuevos fans que han conocido y seguido la música de estos famosos hermanos británicos, que fueron figuras clave del movimiento Britpop.

Liam y Noel tendrán dos presentaciones en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Los conciertos serán el próximo 12 y 13 de septiembre. Se espera que los hermanos Gallagher salten al escenario del GNP alrededor de las 9:00 p.m.; sin embargo, es importante que consideres que la banda ‘Cage the Elephant’ será la encargada de abrir los conciertos de Oasis.

¿Cómo puedo llegar al estadio GNP?

Una de las maneras más recomendables para llegar al Estadio GNP es usando el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro De esta manera evitarás el tráfico y las aglomeraciones que se generan en las inmediaciones del recinto.

Puedes tomar la Línea 9 del Metro, la de color café, y te puedes bajar en la estación Ciudad Deportiva, la cual te dejará cerca de la puerta 6, que es por donde estarán dando el ingreso a los fans de Oasis.

Si piensas llegar en coche, te recomendamos que llegues al Estadio GNP alrededor de las 6 de la tarde, pues a esa hora es probable que encuentres lugar en el estacionamiento del GNP. Las entradas al estacionamiento se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15.

OJO: También podrás ingresar al estacionamiento del Palacio de los Deportes, pero considera que tiene cupo limitado.

¿Te las sabes? Este es el probable setlist de Oasis en el estado GNP

¿Cuál es tu rola de Oasis favorita? No te podemos confirmar cuál será el setlist que los hermanos Gallagher tienen preparado para sus fans; sin embargo, Ticketmaster tiene una idea, de acuerdo a las canciones que tocaron en su concierto en Rose Bowl, en Pasadena, EUA.



Hello

Acquiesce

Morning Glory (dedicated to Woody Woodpecker)

Some Might Say

Bring It On Down (dedicated to the sword swallowers in the audience)

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half the World Away (dedicated to the Irish in the audience)

Little by Little

D’You Know What I Mean? (dedicated to the warriors)

Stand by Me

Cast No Shadow

Slide Away (dedicated to the lovebirds in the house)

Whatever (included a snippet of the Beatles’ “Octopus’ Garden”)

Live Forever

Rock ‘n’ Roll Star

Incluso, Ticketmaster nos comparte cuáles podrían ser esas canciones extra que el grupo tiene preparado para cuando sus fans pidan una más.



The Masterplan (with band introductions by Noel)

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova (with fireworks)

¿Te late? Prepárate para el concierto de Oasis, no olvides llevar ropa cómoda y abrigadora y, por si acaso, no dejes el impermeable. Lánzate al Estadio GNP y disfruta de este reencuentro de los hermanos Gallagher que parecía imposible por muchos años.

