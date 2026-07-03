La multa por circular sin este documento obligatorio en CDMX, Edomex y carreteras federales

La póliza de responsabilidad civil no solo se usa después de un accidente. También es un requisito para circular en CDMX, Edomex y carreteras federales, donde las autoridades pueden solicitarla durante una revisión o tras un hecho de tránsito.

Además, el seguro debe cubrir, al menos, daños a terceros en su persona o patrimonio. De lo contrario, o si no está vigente o no se puede comprobar, la multa cambia según la zona y puede superar los 4 mil 500 pesos.

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¿Cuál es el seguro obligatorio para circular?

En la CDMX, el Artículo 46 del Reglamento de Tránsito establece que los vehículos motorizados deben contar con una póliza de responsabilidad civil vigente, emitida por una institución autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

En el Estado de México, el Artículo 90 Bis del Reglamento de Tránsito también exige este seguro para vehículos particulares. Mientras tanto, en carreteras federales, el Artículo 63 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal obliga a contar con una póliza que garantice daños a terceros.

De igual manera, esa misma ley aclara un punto importante: en vías federales, ninguna autoridad puede obligar al propietario a contratar el seguro con una aseguradora específica.

No olvides cargar tu póliza de seguro al conducir. Las multas por no circular con este documento puede llegar hasta los $4,692.40 pesos. (Getty Images)

¿De cuánto es la multa?

Con la UMA actualizada a 2026, que corresponde a $117.31 pesos, las sanciones quedan así:

CDMX: de 20 a 40 UMA, es decir, de $2,346.20 a $4,692.40 pesos.

de 20 a 40 UMA, es decir, de $2,346.20 a $4,692.40 pesos. Edomex: de 16 a 20 UMA, es decir, de $1,876.96 a $2,346.20 pesos.

de 16 a 20 UMA, es decir, de $1,876.96 a $2,346.20 pesos. Carreteras federales: de 20 a 40 UMA, es decir, de $2,346.20 a $4,692.40 pesos.

En el caso del Edomex, el nuevo reglamento contempla sanciones mínima, media y máxima de acuerdo con los saldos pendientes que tenga el conductor, por lo que el monto puede variar según el caso.

¿Qué debe revisar la póliza?

Además de responder por daños a terceros, tanto en su persona como en su patrimonio, la póliza debe permitir comprobar que el seguro está vigente y corresponde al vehículo. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), estos son algunos datos que se deben revisar:

Nombre del asegurado

Datos o descripción del vehículo

Vigencia activa

Cobertura de responsabilidad civil

Número de póliza

Institución aseguradora

Teléfono de atención de la aseguradora

La idea es que el conductor pueda comprobar que el seguro corresponde al vehículo y sigue vigente. Puede llevarse impreso o en formato digital, siempre que permita acreditar la póliza durante una revisión o después de un accidente.

¿Se puede cancelar la multa?

En CDMX, los propietarios de vehículos particulares pueden solicitar la cancelación de esta multa. El Reglamento de Tránsito da un plazo de 45 días naturales, contados a partir de que la boleta se publique en estrados electrónicos, siempre que se presente la póliza vigente y la documentación requerida ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Entre los documentos se pide:

Solicitud por escrito

Identificación oficial

Tarjeta de circulación

Póliza vigente

Si el vehículo no está a nombre de quien hace el trámite, también se deben presentar documentos para acreditar la representación, como carta poder o factura endosada, según el caso.

En carreteras federales también hay un plazo de 45 días naturales para contratar la póliza y presentarla ante la autoridad recaudatoria. Si se cumple con ese periodo, la infracción puede cancelarse conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Otro punto clave es no confundir el seguro obligatorio con coberturas adicionales. La protección mínima exigida es la de responsabilidad civil, aunque cada conductor puede contratar una póliza más amplia según el uso del vehículo.

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