Road trip por México: Documentos indispensables para conducir en carreteras federales

Nuestro país cuenta con destinos para todos los gustos: desde tranquilos pueblos mágicos en los que se puede disfrutar de un viaje en pareja, hasta playas ideales para relajarse junto a toda la familia.

Para algunos, la diversión no es solo llegar al destino, sino que también el camino es parte de la aventura: recorrer los áridos caminos de la península de Baja California, pasando por la carretera Escénica Tijuana-Ensenada, o descender desde la ciudad de Oaxaca a las playas de Puerto Escondido es toda una experiencia para algunos entusiastas de los autos.

Estas actividades se deben realizar con responsabilidad, y no hablamos solo de un manejo responsable, sino también de contar con documentos indispensables que son necesarios ante cualquier eventualidad.

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¿Cuáles son los documentos indispensables para conducir en carreteras federales?

Si tienes planeado hacer un road trip por alguna de las carreteras federales de México, estos son los documentos que no te pueden faltar y evitar que el auto sea retirado por autoridades facultadas, como la Guardia Nacional:

Licencia de conducir física o digital : Desde 2026, la licencia de conducir digital cuenta con la misma vigencia que la versión física , siempre y cuando corresponda al tipo de vehículo que se está conduciendo, pues en caso contrario, pueden aplicarse sanciones severas. En caso de tener una licencia física, debe estar en buen estado, con todos los datos legibles.

: Desde 2026, la cuenta con la misma vigencia que la versión , siempre y cuando corresponda al tipo de vehículo que se está conduciendo, pues en caso contrario, pueden aplicarse sanciones severas. En caso de tener una licencia física, debe estar en buen estado, con todos los datos legibles. Tarjeta de circulación vigente : La tarjeta de circulación debe estar vigente y mostrar todos los datos acordes al modelo del auto : cilindraje, puertas, número de serie del motor entre otros, así como coincidir con las placas de la unidad.

: La debe estar vigente y mostrar todos los datos acordes al modelo del : cilindraje, puertas, número de serie del motor entre otros, así como coincidir con las de la unidad. Póliza de seguro vigente : El Seguro de Responsabilidad Civil es un requisito de ley para transitar por carreteras federales de todo el país. Es necesario contar con la carátula vigente al interior del auto , idealmente en formato físico.

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o Cuando el se encuentra en un esquema de , la carta factura es el documento que avala su posesión legal mientras se termina de pagar el . En caso de conducir un auto de empresa o prestado, se debe otorgar una carta responsiva a nombre del propietario que lo acredite como responsable del . Identificación oficial vigente: Además de la licencia de conducir, siempre es bueno contar con otra identificación oficial a bordo, como puede ser la credencial del INE o el pasaporte vigente.

Además de esta serie de documentos, recuerda que si vas a conducir en carretera, es importante verificar el estado mecánico del auto: las llantas, los frenos, las luces y cinturones de seguridad, principalmente, así como niveles de aceite y anticongelante.

Si conduces, evita el consumo de alcohol y otras sustancias, y recuerda respetar siempre los señalamientos y los límites de velocidad.

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