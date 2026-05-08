Es oficial: Jalisco está multando a todos los conductores que salgan a la calle sin este documento en la guantera

Salir a la calle en auto en territorio jalisciense dejó de ser un trámite menor. Las autoridades ya están aplicando sanciones a quienes manejan sin un papel específico que la ley exige llevar a bordo, y el monto de la multa sorprende a más de uno cuando la lee por primera vez en la boleta.

Lo más complicado del asunto es que muchísimos conductores ni siquiera saben que están infringiendo la norma. El documento parece simple pero no lo es, y su ausencia se convirtió en una de las razones más frecuentes por las que los oficiales de tránsito están deteniendo vehículos en cruceros y operativos de revisión a lo largo del estado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué documento te están pidiendo en Jalisco para no recibir multa?

El papel que tenés que llevar arriba del auto es la póliza de un seguro de responsabilidad civil, mejor conocido como seguro de daños a terceros. Sin ese documento no podés circular, sin importar si el viaje es de cinco minutos o si vas a la otra punta del estado. La ley no distingue entre auto particular o vehículo de trabajo: todos están obligados.

La sanción está prevista en el artículo 363, fracción XXXV de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco. El rango va de 10 a 30 UMA, lo que en dinero contante y sonante equivale a entre $1,173.10 y $3,519.30 pesos (con la UMA 2026 en $117.31).

La obligación cubre a cualquier conductor que use vías públicas en Jalisco, incluidos los que vienen de paso desde otras entidades. El seguro tiene que estar vigente al momento del operativo, así que las pólizas vencidas cuentan igual que no tenerlo. Si te detienen y no podés mostrar la póliza, la multa se aplica en el acto y queda registrada en tu expediente vehicular.

Multas de tránsito Jalisco Multas de 10 a 30 UMA para quienes manejen sin póliza vigente en territorio jalisciense. (Imagen ilustrativa.)

¿Cuánto cuesta la multa por circular sin seguro en Jalisco?

El monto depende del criterio del oficial dentro del rango legal. La multa más baja arranca en $1,173 pesos y la más alta llega a $3,519 pesos, una cifra que para muchas familias representa más de lo que cuesta una póliza básica anual.

La diferencia entre pagar el seguro a tiempo o pagar la multa termina siendo el mismo dinero, pero con consecuencias distintas en el historial.

Además del golpe al bolsillo, circular sin seguro deja al conductor expuesto a cubrir de su propio dinero cualquier daño que cause a otro vehículo o persona en un accidente. Ahí la cuenta se dispara muchísimo más, porque ya no se trata de la multa sino de reparaciones y atención médica que pueden superar los cientos de miles de pesos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.