Todo está cambiando, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) actualizó la lista de policías que están autorizados para emitir multas de tránsito únicamente por lo que resta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Con base en el acuerdo 30/2026, publicado el pasado 10 de junio en la Gaceta Oficial de la CDMX, ahora mil 287 policías podrán multar, incluidos 123 elementos de la Policía Bancaria Industrial (PBI) y Policía Auxiliar.

#SeguridadMundial l Consumir, vender o comprar sustancias ilegales está prohibido en la #CiudadDeMéxico y constituye un delito grave.

Las consecuencias incluyen multas cuantiosas o tiempo en prisión.



Tu seguridad es nuestra prioridad. Disfruta del #Mundial2026 con… pic.twitter.com/iL0SvRelGV — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 24, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Lista de las alcaldías donde podrán multar elementos de la PBI y Auxiliar

Ambos cuerpos auxiliares podrán multar a los automovilistas en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

No obstante, en Xochimilco te pueden infraccionar elementos del sector 73 con el indicativo ‘Excalibur’, mientras que en Iztapalapa son los elementos del sector 56 con el indicativo ‘Cobra’.

¿Cuál policía auxiliar o de la PBI puede imponerte una infracción en CDMX?

No cualquier policía puede imponerte una sanción, en el siguiente link podrás consultar la lista oficial donde están los nombres y número de placas de los elementos que te pueden infraccionar, con lo que podrás revisar si es que te paran en tu trayecto.

Son 717 los oficiales de la SSC que están autorizados para expedir y firmar las boletas de tránsito, mientras que los 570 restantes están autorizados para expedir las infracciones a través de otros sistemas tecnológicos.

¿Por qué ahora pueden infraccionar más elementos policiales en CDMX?

Estas medidas solo durarán hasta que acabe la Copa del Mundo y se tomó la decisión por el incremento de visitantes, así como el flujo de las actividades culturales en la capital del país.

La dependencia capitalina informó que los mil 287 policías que ahora pueden emitir multas fueron seleccionados por las subsecretarías de Control de Tránsito y de Desarrollo Institucional, mediante la Universidad de la Policía.

Asimismo, fueron capacitados de forma teórica y práctica en materia de seguridad vial.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.