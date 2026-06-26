Tenencia Edomex 2026: cómo calcular lo que tienes que pagar y dónde hacerlo

Los automovilistas de Edomex tienen pendiente uno de los trámites vehiculares más importantes del año. La tenencia vehicular 2026 en Edomex implica un cálculo que varía según el valor de cada vehículo, y quienes no la liquiden a tiempo acumulan recargos que elevan el costo final de forma considerable.

El trámite involucra más conceptos que el monto base. Conocer cada uno de ellos antes de pagar es la diferencia entre cubrir solo lo necesario y llevarse una sorpresa en el portal de cobro.

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¿Cómo se calcula la Tenencia Edomex 2026?

La Secretaría de Finanzas del Estado de México aplica una tasa del 3% sobre el valor total del vehículo para determinar el monto de la tenencia estatal. El recibo final puede incluir varios conceptos además de la tenencia base. Estos son los rubros que componen el cobro total:

Tenencia estatal : 3% sobre el valor del vehículo — a mayor valor comercial, mayor monto

3% sobre el valor del vehículo — a mayor valor comercial, Refrendo anual de placas: costo fijo de $990 pesos para servicio particular ⚠️ pendiente cita oficial

costo fijo de para servicio particular ⚠️ Recargos por adeudos anteriores: se suman automáticamente si el propietario tiene años sin regularizar

se suman automáticamente si el propietario Reemplacamiento: aplica para vehículos con placas entregadas en 2021, que deben renovarlas en 2026

La Secretaría de Finanzas ofrece pagos a 3 o 6 meses sin intereses con tarjetas participantes para quienes necesiten fraccionar el monto total.

tenencia-vehicular-zacatecas.jpg La tenencia vehicular en Edomex 2026 se calcula al 3% del valor del vehículo más refrendo, recargos y reemplacamiento si aplica. (Getty Images)

¿Dónde pagar la Tenencia Edomex 2026 y cómo hacerlo?

El portal oficial para realizar el trámite en línea es tenencia.edomex.gob.mx, donde el sistema genera automáticamente la línea de captura con el monto actualizado al día del pago. Estos son los pasos y canales disponibles:

Portal en línea: ingresar a tenencia.edomex.gob.mx, capturar el número de placa y consultar el monto total

ingresar a tenencia.edomex.gob.mx, capturar el número de placa y Módulos Integrales de Recaudación: atención presencial en oficinas de la Secretaría de Finanzas en todo el estado

atención presencial en en todo el estado Bancos y cadenas comerciales: más de tres mil centros autorizados aceptan el Formato Único de Pago

más de aceptan el Formato Único de Pago Verificación del pago: disponible en el portal de la Secretaría de Finanzas con la línea de captura generada

Los conductores de esta entidad que liquiden su tenencia dentro del plazo vigente conservan acceso a los subsidios disponibles y mantienen en regla todos sus trámites vehiculares para 2026.

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