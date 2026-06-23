Cambiaron las sanciones en Edomex: tras la eliminación de las multas fijas, así calculan la mínima, media y máxima

Las infracciones de tránsito en el Estado de México ya no se calculan con una sola cantidad para todos los casos. Tras el ajuste al Reglamento de Tránsito, desde finales de 2025, el cobro puede variar según el registro de pagos que tenga cada conductor.

Sin embargo, si la persona mantiene sus sanciones al corriente, puede entrar en el rango más bajo y verse afectado por la nueva reglamentación.

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La clave está en los adeudos

El cambio, publicado el 10 de noviembre de 2025 y en vigor solo 10 días después, quedó establecido en el artículo 122 del Reglamento de Tránsito del Estado de México. Antes, varias infracciones tenían un monto fijo. Sin embargo, y tras la reforma, ahora se manejan con tres niveles de cobro: mínimo, medio y máximo.

Esto significa que dos conductores pueden cometer la misma falta y pagar cantidades distintas. La diferencia está en cuántas sanciones siguen pendientes al momento de recibir una nueva multa, no en el tipo de vehículo ni en la antigüedad de la licencia.

Además, la reforma aclara que los montos anteriores no desaparecen, sino que quedan como el límite máximo. A partir de ahí se crean rangos más bajos para quienes no tienen adeudos.

¿Cómo se calculan los nuevos montos en 2026?

De acuerdo con el reglamento, el cobro se divide de la siguiente forma:

Multa mínima: se aplica cuando el conductor no tiene sanciones de tránsito pendientes de pago.

se aplica cuando el conductor no tiene sanciones de tránsito pendientes de pago. Multa media: corresponde a quienes tienen de dos a tres sanciones pendientes.

corresponde a quienes tienen de dos a tres sanciones pendientes. Multa máxima: aplica cuando existen cuatro o más infracciones sin pagar.

En otras palabras, no cuentan todas las multas recibidas a lo largo de los años, sino las que siguen sin liquidarse cuando se levanta la nueva infracción.

Regulariza tus multas. La medida no afecta a conductores que tengan en "regla" sus multas o sanciones. (ChatGPT)

¿Cómo funciona realmente la reforma de sanciones en Edomex?

Para entenderlo mejor: un conductor que circula por el Estado de México, recibe una multa por una infracción que corresponde de 3 a 5 UMA. Antes del cambio, la sanción habría sido igual para cualquier persona: alrededor de 586 pesos, tomando como referencia el valor diario de la UMA en 2026.

Con el nuevo esquema, la situación cambia. Si el conductor no tiene ninguna multa pendiente de pago, su sanción podría entrar en el rango mínimo y pagar 3 UMA, es decir, cerca de 352 pesos.

Pero el infraccionado ya tenía dos multas anteriores sin pagar, la misma infracción subiría al rango medio y tendría que cubrir 4 UMA, alrededor de 469 pesos. Y si acumulaba cuatro o más sanciones pendientes, la autoridad podría aplicar el rango máximo, por lo que la misma falta llegaría a 5 UMA, aproximadamente 586 pesos.

¿Cuánto se pagaría en 2026?

Las sanciones se calculan en UMA. Para 2026, el valor diario es de $117.31 pesos, por lo que el monto final depende del rango marcado en la tabla oficial.

Por ejemplo, una infracción de 3, 4 y 5 UMA quedaría así:

Mínima, 3 UMA: $351.93 pesos

$351.93 pesos Media, 4 UMA: $469.24 pesos

$469.24 pesos Máxima, 5 UMA: $586.55 pesos

En faltas más costosas, como las de 16, 18 y 20 UMA, el pago aproximado sería:

Mínima, 16 UMA: $1,876.96 pesos

$1,876.96 pesos Media, 18 UMA: $2,111.58 pesos

$2,111.58 pesos Máxima, 20 UMA: $2,346.20 pesos

Estos montos son aproximados, porque el cobro depende del valor vigente de la UMA y de la infracción señalada en la boleta.

¿Qué otras faltas vigilan?

La reforma también reforzó las sanciones por invadir carriles confinados y ciclovías. En estos casos, la autoridad puede apoyarse en videovigilancia, captura de imágenes y reconocimiento de placas.

Además, se mantienen obligaciones para motociclistas, como portar casco certificado, no invadir espacios peatonales y evitar transportar a menores que no puedan sujetarse correctamente.

El reglamento también conserva el descuento de 50% por pronto pago para quienes liquiden la infracción dentro de los 15 días hábiles siguientes a su emisión o notificación, según corresponda.

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