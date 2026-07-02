Buscan a José Luis Eduardo López de 54 años; desapareció en la alcaldía Benito Juárez, CDMX

¿Lo reconoces? La Fiscalía General de Justicia de la CDMX publicó la ficha de búsqueda del señor José Luis Eduardo López Martínez, de 54 años de edad, quien fue visto por última vez en el interior de su domicilio, en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con su ficha de búsqueda, el hombre desapareció desde el pasado 3 de junio de 2026, por lo que su familia lleva un mes sin conocer su paradero. Te contamos los detalles del caso.

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Información para la búsqueda de José Luis Eduardo López Martínez, persona desaparecida en Benito Juárez

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el señor José Luis Eduardo López Martínez fue visto por última vez en su domicilio; sin embargo, a partir del 3 de junio de 2026, se desconoce su paradero.

persona-desparecida-benito-juárez Se busca a José Luis Eduardo López Martínes de 54 años de edad. (Facebook)

Se informa que también se desconoce cuál sería la vestimenta que portaba el señor López Martínez en el momento de su desaparición.

No obstante, las autoridades capitalinas informaron que el hombre desaparecido mide 1.63 metros y como señas particulares cuenta con una cicatriz en la nariz y otra en la frente.

Su familia solicita la ayuda de la comunidad para localizar a esta persona desaparecida, de 54 años de edad. Si le has visto, por favor puedes comunicarte a la Comisión de Búsqueda de Personas al número 55 5484 0430.

¿Cuál es la alcaldía de la CDMX con más reportes de personas desaparecidas en 2026?

En el primer semestre de 2026 aumentó hasta un 57% el número de desapariciones en la Ciudad de México, teniendo como principal blanco el grupo etario de los jóvenes, siendo las mujeres las más vulnerables.

De acuerdo con cifras oficiales recientes, entre enero y marzo de 2026 se han registrado 242 personas desaparecidas en la capital.

En lo que va del año la alcaldía de Iztapalapa concentra el mayor número de reportes de personas desaparecidas en la Ciudad de México. Le siguen de cerca la alcaldía Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón.

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