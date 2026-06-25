Activan Alerta Amber en CDMX por joven de 14 años; esta es la ficha de búsqueda de Inés Guadalupe García Lezama

Cualquier información es importante para dar con el paradero de Inés Guadalupe García Lezama, una joven de 14 años que fue vista por última vez el 23 de junio de 2026 en la colonia Lomas de la Era, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió una ficha de búsqueda y activó la Alerta Amber para dar con el paradero de la joven.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Inés Guadalupe García Lezama, de 14 años, vista por última vez el pasado 23 de junio, en la colonia Lomas de la Era, alcaldía Álvaro Obregón. pic.twitter.com/pdfqPUdqk1 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 25, 2026

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Ficha de búsqueda de Inés Guadalupe García Lezama, joven que desapareció en CDMX

De acuerdo a la información oficial de la Fiscalía de CDMX, se trata de una joven de 1.5 metros de altura, complexión delgada, tez morena clara y cabello castaño oscuro, así como ojos café.

Como señas particulares se destacó que la adolescente tiene una cicatriz en el lado derecho del ojo, así como granos en la boca.

Además, la última vez que fue vista llevaba una playera de la Selección Mexicana color verde, tenis blancos con azules de la marca Adidas, así como un pants color negro.

Menores de edad con Alerta Amber en CDMX hoy 25 de junio

Asimismo, dieron a conocer las fichas de búsqueda, con Alerta Amber, activas en la capital del país hasta hoy jueves 25 de junio:

Joshua Ezequiel Chávez Murcia , de 15 años, visto por última vez el pasado 23 de junio en la colonia Ampliación Gabriel Hernández en la alcaldía Gustavo A. Madero

, de 15 años, visto por última vez el pasado 23 de junio en la colonia Ampliación Gabriel Hernández en la alcaldía Gustavo A. Madero Genesis Jael Sánchez Moreno , de 13 años, vista por última vez el 23 de junio en la colonia Lomas Estrella de la alcaldía Iztapalapa

, de 13 años, vista por última vez el 23 de junio en la colonia Lomas Estrella de la alcaldía Iztapalapa Jonathan Villa Hernández , de 17 años, visto por última vez el pasado 13 de junio en la colonia San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo A. Madero

, de 17 años, visto por última vez el pasado 13 de junio en la colonia San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo A. Madero José Ángel Chavira Briones , de 17 años, visto por última vez el pasado 14 de junio en la colonia Apatlaco de la alcaldía Iztapalapa

, de 17 años, visto por última vez el pasado 14 de junio en la colonia Apatlaco de la alcaldía Iztapalapa Ingrid Yazareth Zaragoza Madrigal, de 17 años, vista por última vez el pasado 22 de junio en la colonia Nonoalco Tlatelolco en la alcaldía Cuauhtémoc

Si tienes cualquier información de la adolescente o de cualquier otro menor con estatus de desaparición en la capital del país, entonces debes de comunicarte a los números: (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082.

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