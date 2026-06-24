¿Los reconoces? La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Sarahy y Axel Efraín Flores Mariano, de cuatro y siete años, respectivamente.

De acuerdo a las fichas de búsqueda, ambos menores de edad fueron vistos por última vez el 30 de mayo de 2026 en el municipio de Toluca, Estado de México (Edomex).

Alerta Amber Edomex Axel Efraín y su hermana fueron vistos por última vez el 30 de mayo (Alerta Amber Edomex)

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Ficha de búsqueda de Sarahy Flores Mariano, desaparecida en Toluca, Edomex

La menor de edad es descrita con una estatura de 0.90 metros, complexión delgada, cara redonda y tez morena clara, así como cabello negro lacio y ojos cafés.

No se ofrecen más indicios sobre cómo iba vestida ni alguna seña particular; no obstante, las autoridades alertan que podría ser víctima de comisión de delitos.

Alerta Amber Edomex Sarahy Flores es una menor de 4 años (Alerta Amber Edomex)

Ficha de búsqueda de Axel Efraín Flores Mariano, buscado en Toluca

Por su parte, el menor de siete años es descrito con una estatura de 1.10 metro, complexión delgada y tez morena clara, cabello negro lacio y ojos café.

De igual forma, no se dan más detalles sobre señas particulares o como vestía la última vez que fue vista.

Menores con ficha de búsqueda activa en Edomex hoy 24 de junio

Las autoridades también dieron a conocer las fichas de búsqueda con Alerta Amber que se mantienen activas:

Guadalupe Santiago Herrera , de 15 años, vista por última vez el 23 de mayo en Ixtapaluca, Estado de México

, de 15 años, vista por última vez el 23 de mayo en Ixtapaluca, Estado de México Camila Renata González Mohedano , de 14 años, vista por última vez el 22 de mayo en Ixtapaluca, Estado de México

, de 14 años, vista por última vez el 22 de mayo en Ixtapaluca, Estado de México María Larua Cerrillo Sánchez, de 7 años, vista por última vez el 5 de septiembre de 2024 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México

Menores localizados en Edomex hasta hoy 24 de junio

Finalmente, también se dieron a conocer los menores localizados en las últimas horas:

Frida Yulemi Carranza Pazuengo

Carranza Pazuengo Christian Eduardo Pérez Godinez

Pérez Godinez Nayeli Becerril Vázquez

Vázquez Naomi Yamile Navarrete Méndez

Navarrete Méndez Renata Valentina López Arauz

López Arauz Joshua Juan Cázares

En caso de tener alguna información de los hermanos que se encuentran desaparecidos o de algún otro menor, entonces te puedes comunicar a Alerta Amber México en el número 800 00 854 00 o Alerta Amber Edomex en el número 800 89 029 40.

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