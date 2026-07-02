Buscan a Areli Hernández Vásquez de 15 años; activan Alerta Amber en Veracruz

¿La reconoces? La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Areli Hernández Vásquez, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez en el municipio de Río Blanco.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la menor desapareció el pasado martes 30 de junio y, desde entonces, no se sabe nada de su paradero. Autoridades piden a la población ayuda para localizarla, ya que temen que pueda ser víctima de un delito.

#AlertaAmberVer SOLICITA su colaboración en la BÚSQUEDA y LOCALIZACIÓN de la adolescene ITZEL BERENICE DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ quien cuenta con 15 años de edad @FGE_Veracruz @aamber_ver TELÉFONO 2281682143 EXT 4084 y 4083 #SayulaDeAleman pic.twitter.com/z1IAdDKpSn — Alerta Amber (@aamber_ver) July 1, 2026

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Ficha de búsqueda de Areli Hernández Vásquez, desaparecida en Río Blanco, Veracruz

La información oficial, basada en el Reporte de Alerta Amber-Ver/1677, la describe como una menor de edad que mide 1.50 metros, tiene cara ovalada, ojos café claro, cabello largo y es de tez morena.

No obstante, no se da más información sobre si tiene algún rasgo característico o de qué forma iba vestida la última vez que fue vista.

Si tienes alguna información que pueda ayudar a dar con su paradero, entonces las autoridades veracruzanas piden comunicarse a los siguientes números:

Alerta Amber México : 55 5346 2516

: Alerta Amber Veracruz: 228 689 2267 Extensión 4084 y 4083

Suman más de seis mil desaparecidos en Veracruz hasta mayo de 2026

De acuerdo a la Red Lupa, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, hasta mayo de 2026, Veracruz suma seis mil 690 personas desaparecidas, de los cuales el 9% son menores de edad.

“Hasta el 16 de mayo de 2026, 594 personas tenían menos de 18 años cuando fueron desaparecidas, siendo la mayoría niñas, exactamente el 50.84%”, mencionó la organización, la cual destacó que sus cifras se basan en el Protocolo Homologado de Búsqueda del estado.

Asimismo, los municipios donde se reportan más desapariciones son Veracruz, Xalapa, Córdoba, Poza Rica y Coatzacoalcos; no obstante, es Veracruz el que más casos presenta, hasta mayo del presente año se reportaron mil 16, aumentando 25 casos respecto a un año atrás.

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