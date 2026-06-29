Iztapalapa se queda sin agua el 29 y 30 de junio: Colonias que sufren corte total por reparaciones y fuga

Vecinos de Iztapalapa sufrirán un corte de agua hoy lunes 29 de junio y hasta el martes 30 de junio, debido a trabajos de reparación urgentes en la infraestructura hidráulica. Si vives en Iztapalapa, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te compartimos la lista de colonias que resultaron afectadas hasta por 24 horas.

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¿Por qué no hay agua en Iztapalapa hoy?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó a través de sus redes sociales oficiales que habrá un corte de agua en Iztapalapa que afectará a familias y negocios de hasta siete colonias.

🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @Alc_Iztapalapa:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de sustitución de un transformador en el pozo Iztapalapa, por lo que suspende su operación.



🛠️ Se prevé una interrupción en el… pic.twitter.com/2ZJk3B21HR — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 29, 2026

El corte de agua total obedece a que personal técnico del organismo realiza trabajos de sustitución de un transformador en el pozo Iztapalapa, por lo que se vieron en la necesidad de suspender su operación.

Lista de colonias sin agua en Iztapalapa este 29 y 30 de junio

Debido a estas labores de mantenimiento que son indispensables para garantizar un servicio de calidad para los usuarios, al menos siete colonias de la alcaldía se quedarán sin agua por un día completo. Las colonias afectadas por el corte de agua en Iztapalapa son als siguientes:

Barrio San Lucas

San Ignacio

Santa Bárbara

San Pablo

San Pedro

San José

La Asunción

El corte de agua comenzó este lunes 29 de junio, en punto de las 11:00 horas y se prevé que el servicio de agua potable sea restablecido el martes 30, alrededor de las 12:00 horas.

¿Cómo pedir una pipa de agua gratis en Iztapalapa?

La Segiagua pone a disposición de los capitalinos el servicio de pipas de agua gratuitas en caso de que se requiera. Para solicitarla, comunícate a través de la Línea H2O en el *426.

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