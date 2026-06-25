¿Está la tuya? Lista COMPLETA de colonias que sufrirán corte de agua por 36 horas en Pachuca

Se viene un corte de agua de dos días y medio en Pachuca, pero todavía estás a tiempo de almacenar el agua suficiente para las necesidades básicas de tu hogar. En adn Noticias, te contamos qué día y a qué hora no tendrás agua si vives en la zona sur de la capital hidalguense.

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¿Cuándo van a cortar el agua en Pachuca?

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) anunció que se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro de agua potable en colonias de la zona sur de Pachuca, el próximo lunes 29 de junio.

El organismo informó que en esta zona se estarán realizando trabajos de mantenimiento en la red hidráulica que no había sido intervenida desde hace más de 50 años. Durante el corte de agua, los técnicos de Caasim realizarán el reemplazo de un tren de piezas, una renovación para evitar fallas y mejorar las condiciones del servicio de agua.

¿Qué colonias de Pachuca no tendrán agua?

De acuerdo con el comunicado del organismo, las intervenciones en la red hidráulica provocarán afectaciones en la Zona Sur Poniente. Aunque no habrá un corte de agua total, los vecinos de esta zona sí sufrirán una baja presión en el servicio.

Lista completa de colonias en las que no hay agua en Pachuca

Las colonias de Pachuca que sufren un corte de agua son: San Antonio el Desmonte, Villas de Pachuca, Juan C. Doria, Magisterio, Fraccionamiento Tulipanes, San Pedro Nopancalco, Santa Julia en sus distintas secciones, Piracantos.

También Real de Toledo, Puerta de Hierro, Arboledas de San Javier, Fraccionamiento La Herradura y Zona Plateada, así como todo establecimiento ubicado sobre el bulevar Santa Catarina, el bulevar Ramón G. Bonfil y la carretera México-Pachuca.

La Caasim señala que las maniobras concluirán el martes 30 de junio y se espera que la recuperación del servicio de agua potable sea de manera paulatina en las próximas 48 horas, siendo los puntos más alejados los que pasen más tiempo sin agua.

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