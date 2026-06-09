¿Tu colonia está en la lista? NO hay agua hoy en tres alcaldías de la CDMX

¿Te quedaste sin agua? Este martes 9 de junio, varias colonias de la Ciudad de México (CDMX) sufrirán un corte de agua programado por periodos de hasta nueve horas, debido a los trabajos de mantenimiento que se realizan en la infraestructura hidráulica.

En adn Noticias, te compartimos la lista de las colonias que se quedan sin agua este martes en la CDMX.

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¿Cuáles son las colonias sin agua en la CDMX hoy?

Decenas de familias y negocios en la capital mexicana iniciaron el día sin el servicio de agua potable. De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), el día de hoy se tienen programados cortes de agua en dos demarcaciones de la CDMX.

Colonias sin agua alcaldía Magdalena Contreras

Este martes 9 de junio se registró un corte de agua potable en colonias de la alcaldía Magdalena Contreras, debido a que se realizan trabajos de mantenimiento en la línea que abastece el Tanque El Ocotal.

Las colonias que sufren la interrupción en el suministro de agua este martes son las siguientes:

El Ocotal

El Ermitaño

La dependencia informó que el corte de agua comenzó a partir de las 11:00 horas y el agua regresará a los hogares a partir de las 20:00 horas del día de hoy.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @ALaMagdalenaC:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de mantenimiento en la línea que abastece el Tanque El Ocotal.



🛠️ Se prevé una interrupción en el suministro de agua potable en las… pic.twitter.com/ePjv8tTXW0 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 9, 2026

Corte de agua en la alcaldía Benito Juárez

Por otra parte, la Segiagua también informó a los vecinos de la alcaldía Benito Juárez que este martes se estarán llevando a cabo trabajos de mantenimiento en el Pozo Parroquia 2. La colonia afectada en esta demarcación es Del Valle Sur.

La dependencia informó a los vecinos de dicha zona que se mantendrá el suministro de agua potable aunque con baja presión. Esta situación podría ocasionar que el agua no suba a edificios de departamentos. Estos son los horarios del corte en la Del Valle Sur:

Inicio del corte: 12:00 horas

Fin del corte: 19:00 horas

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @BJAlcaldia:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de mantenimiento en el Pozo Parroquia 2.



🛠️ Se mantiene el suministro de agua potable aunque con baja presión en la colonia Del Valle… pic.twitter.com/0oToYlqG1e — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 9, 2026

Corte de agua en Azcapotzalco hoy 9 de junio

Igualmente, existen vecinos de la alcaldía Azcapotzalco que también se quedan sin agua este martes 9 de junio. La colonia afectadas por los trabajos de reparación de la fuga en Av. Poniente 116, entre Ceylán y Norte 35 es:

Colonia Industrial Vallejo

El corte comenzó a las 12:00 horas y terminará a las 20:00 horas de este mismo día.

🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @AzcapotzalcoMx:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos para la eliminación de una fuga en Av. Poniente 116, entre Ceylán y Norte 35, colonia Industrial Vallejo.



🛠️ Se mantiene el… pic.twitter.com/GaNEnWHzFJ — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 9, 2026

¿Cómo saber si en mi zona cortarán el agua?

Para saber si cortarán el agua en tu zona, especialmente en la Ciudad de México, puedes consultar el mapa interactivo oficial y las redes sociales de la Segiagua.

Ingresa a Agua en tu Colonia SACMEX, selecciona tu alcaldía y tu colonia para conocer los horarios de tandeo, la fuente de suministro o si hay trabajos de mantenimiento.

También, puedes seguir el sitio web y la redes sociales de adn Noticias donde te mantenemos al tanto de cortes de agua programados en la CDMX y el resto de la República mexicana.

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